UNLaM: Esta semana se realizará un operativo de documentación rápida

Desde el 20 al 24 de abril de 10 a 18, los vecinos y las vecinas de La Matanza podrán acceder a distintas jornadas de renovación de documentación rápida que tendrán lugar en el estacionamiento de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).





La actividad, organizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) tendrá como objetivo que los matanceros y las matanceras puedan tramitar su pasaporte y/o documento nacional de identidad de manera fácil, rápida y segura.





Durante los cuatro días contemplados en el operativo, los interesados e interesadas tendrán la oportunidad de acceder a tres unidades móviles de tomas de trámites del RENAPER que recorren el país para ofrecer servicios de documentación.





Los vehículos en cuestión están equipados para realizar los trámites correspondientes cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, protección y registro de datos.





Asimismo, desde la UNLaM celebraron la iniciativa y destacaron los beneficios que dicho operativo le acerca a los vecinos y las vecinas del distrito: "La rapidez en el servicio es fundamental, ya que muchos ciudadanos requieren su documentación actualizada para realizar diversas gestiones administrativas y legales. De esta manera, al llevar estos servicios directamente a la Universidad permite que todos tengan la oportunidad de regularizar su situación documental sin complicaciones", comentaron.





Las jornadas de documentación rápida que se realizarán desde el 20 hasta el 24 de abril de 10 a 18 en la Universidad Nacional de La Matanza están destinadas a estudiantes, docentes, no docentes y a toda la comunidad.





Para más información, acercarse al estacionamiento de la UNLaM, ubicado en Av. Pte. Perón en los días y horarios establecidos.