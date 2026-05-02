Golpe al narcotráfico en el Oeste: desarticulan una banda transnacional tras un año de espionaje con drones

Con un fuerte despliegue en Moreno y Haedo, este miércoles se desarticuló una banda narco transnacional tras un año de tareas de inteligencia. El operativo, que incluyó diez allanamientos simultáneos, puso la lupa sobre el Oeste, donde la organización había montado sus principales bases de acopio y distribución de estupefacientes.

El "búnker" de Trujui

Aunque los operativos incluyeron despliegues en Haedo, San Vicente y el barrio porteño de Barracas, el corazón de la logística criminal se encontraba en el partido de Moreno. En la localidad morenense de Trujui, el personal de la Descentralizada 3 de la Policía Bonaerense intervino seis domicilios que funcionaban como bases operativas de la banda.



El resultado de las requisas arrojó cifras contundentes sobre el volumen de mercadería que manejaba el grupo: se incautaron 200 kilogramos de marihuana, 4 kilos de cocaína y más de 15 kilos de sustancias de corte.



Además, se secuestraron armas de fuego con las que la organización custodiaba los cargamentos.

Seguimientos desde el aire

La investigación utilizó tecnología de punta para vulnerar la vigilancia de la banda, integrada mayoritariamente por personas de nacionalidad paraguaya.



Durante meses, los investigadores emplearon drones para realizar seguimientos aéreos. Estas imágenes permitieron identificar con precisión los roles de cada integrante, los movimientos de los sospechosos y los lugares exactos de acopio antes de que el Juez Federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, diera la orden de irrupción.

Cooperación y detenciones

La causa se destaca por la articulación entre la justicia federal y la provincial. El fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte, aportó datos clave y apoyo territorial para que los allanamientos en el Oeste fueran efectivos.



Como saldo final, seis personas (cinco hombres y una mujer) fueron detenidas. Los sospechosos permanecen incomunicados y serán trasladados este jueves para prestar declaración indagatoria ante la Secretaría N° 8, a cargo de Ignacio Calvi. Los cargos que enfrentan son tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego.