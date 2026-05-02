Morón: llegan nuevas promociones al Mercado Municipal
Enzo Ariel Resino
Hasta el domingo 3 de mayo, se podrán encontrar desde carnes y verduras hasta lácteos y pastas a precios verdaderamente accesibles y con importantes descuentos.
Comienza un nuevo fin de semana y los vecinos de Morón se preparan para aprovechar las promociones del Mercado Municipal de Morón, algo que se ha convertido en un clásico indiscutido de zona oeste. En esta oportunidad, este espacio anunció una fuerte lista de ofertas y descuentos que estarán disponibles desde este sábado 2 hasta el domingo 3 de mayo.
Desde que abrió sus puertas oficialmente en mayo de 2023, el predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 se instaló como un punto de referencia ineludible en la región. La clave de su éxito radica en una fórmula sencilla pero efectiva: la comercialización directa del productor al consumidor, sin intermediarios que influyan en la cadena de valor.
Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera calidad a precios verdaderamente económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste pueden realizar sus compras y cuidar el bolsillo.
Las ofertas destacadas del fin de semana en el Mercado Morón
Desde las redes oficiales del Mercado Morón confirmaron los valores promocionales para estos tres días en productos de alto consumo. Las ofertas más fuertes se concentrarán en carnicería, verdulería y almacén:
- 5 packs de 12 unidades de tapas de empanadas - $6.000 pesos.
- 3 packs de 12 unidades de tapas de pascualina - $4.000 pesos.
- Asado 1kg - $14.999 pesos.
- Peceto 1kg - $18.999 pesos.
- Nalga 1kg - $18.999 pesos.
- Picada 2kg - $19.999 pesos.
- Milanesas de cerdo 2kg - $9.999 pesos.
- Osobuco de cerdo 3kg - $11.999 pesos.
- Maple de huevos - $5.500 pesos.
- 48 sándwiches de miga de JyQ - $30.000 pesos.
- Queso crema Yatasto x 100gr - $7.800 pesos.
- Dulce de leche clásico Tonadita x 400gr - $2.200 pesos.
- Banana 2kg - $3.000 pesos.
- 2 paquetes de acelga - $2.999 pesos.
- Naranja 2kg - $1.999 pesos.