Morón avanza en la creación de su Policía Municipal y busca personal con experiencia

El Municipio de Morón acelera los tiempos para la puesta en marcha de una Policía Municipal. En una reunión realizada en el Palacio Municipal, el intendente Lucas Ghi coordinó con autoridades provinciales y judiciales los protocolos de actuación y el diseño de la formación profesional de la fuerza local.



Según adelantaron las autoridades, el inicio de la formación para los primeros aspirantes está programado para la primera semana de junio de 2026. Este proceso académico se desarrolla en conjunto con el Instituto Universitario Policial Vucetich, cuyos directivos participaron del encuentro para definir los contenidos de la carrera y los estándares de capacitación requeridos.



El objetivo central de la iniciativa es lograr un "anclaje territorial" que permita fortalecer la prevención en los barrios. Para ello, el esquema de trabajo prevé una articulación permanente entre los equipos municipales, el Ministerio de Seguridad bonaerense y los integrantes del Poder Judicial, buscando mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad de los vecinos.



Del encuentro participaron figuras de relevancia institucional, como el fiscal general adjunto, Alejandro Varela; el presidente del Colegio de Magistrados, Matías Rappazzo; y el juez de la Cámara de Apelación, Fabián Cardoso. Por el lado provincial, estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización, Andrés Escudero, y el director regional Sebastián Codini, entre otros funcionarios y académicos del sistema de seguridad.

Convocatoria abierta para personal con experiencia

En paralelo a la planificación educativa, el distrito mantiene abierta la convocatoria, dirigida exclusivamente a personal retirado de fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas, con un límite de edad de hasta 55 años. El objetivo es que estos nuevos integrantes aporten su experiencia técnica y operativa a la fuerza de proximidad que tendrá un fuerte anclaje territorial en los barrios de Morón.



Los interesados pueden acercarse los lunes, martes y jueves, en el horario de 10 a 14. La recepción se realiza en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ubicado en Av. Rivadavia 17.251, en la localidad de Haedo. Asimismo, el Municipio habilitó el correo electrónico secseguridadmoron@gmail.com para aquellos que deseen realizar consultas.