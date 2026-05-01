De Morón al mundo: Milo J llevó el folklore y el barrio a su histórico Tiny Desk

El oeste del conurbano bonaerense vuelve a ser protagonista en la escena musical global, y esta vez, con raíces más profundas que nunca. Milo J estrenó su esperada sesión en el prestigioso ciclo Tiny Desk de la radio estadounidense NPR. Lejos de apostar por lo convencional, el artista regaló un show íntimo, visceral y profundamente folklórico, dejando en claro de dónde viene y hacia dónde va.



Acompañado por la mítica murga uruguaya Agarrate Catalina -una presencia que funcionó como una profunda conversación artística y reafirmó la esencia el espíritu de la música rioplatense-, el músico abrió su presentación con un segmento que incluyó "Recordé" y "Cuestiones".





Luego sumergió a la audiencia internacional en el universo sonoro de "La vida era más corta", el disco que marcó un punto de inflexión absoluto en su carrera. Con una sensibilidad contemporánea impecable, Milo interpretó "Solidifican12", "Bajo de la piel", "Niño" y "Luciérnagas", haciendo convivir en un mismo espacio la chacarera, la zamba, la murga y la nueva canción.

Un manifiesto visual: identidad barrial y memoria colectiva





Si la música fue un viaje a la raíz, el histórico escritorio del Tiny Desk fue una verdadera declaración de principios. Para los vecinos de la zona, el detalle no pasó desapercibido: sobre la mesa, custodiando la sesión, destacaba con orgullo el banderín del Club Deportivo Morón, acompañado por un mate y un termo, inconfundibles símbolos de nuestra cotidianidad.



Pero Milo fue mucho más allá del barrio y construyó un relato visual anclado en la identidad nacional y la memoria colectiva argentina. Entre los objetos cuidadosamente dispuestos se destacaron: un ejemplar del Martín Fierro, un pañuelo de la Abuelas de Plaza de Mayo y una chapa conmemorativa de las Islas Malvinas.



El gesto de pertenencia se completó en su propia vestimenta: el artista lució el poncho que Soledad Pastorutti le entregó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Mas que utilería, el escenario entero fue un grito de identidad.