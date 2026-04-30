CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sociedad de Fomento Parque General Alvear, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede, Lomas de Zamora 1676, Partido de Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires, el día Sábado 2 de Mayo de 2026 a las 18:00 Hs., con segunda llamada a las 19 Hs., donde se tratará la siguiente Orden del Día:





1. Tratamiento y aprobación de Balances y Memorias de año 2026 con cierre ejercicio 31/03/2026.





2. Designación de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.



Ituzaingó, 01 de Abril de 2026