CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Sociedad de Fomento Parque General Alvear, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede, Lomas de Zamora 1676, Partido de Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires, el día Sábado 2 de Mayo de 2026 a las 18:00 Hs., con segunda llamada a las 19 Hs., donde se tratará la siguiente Orden del Día:
1. Tratamiento y aprobación de Balances y Memorias de año 2026 con cierre ejercicio 31/03/2026.
2. Designación de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
Ituzaingó, 01 de Abril de 2026
Compañeros La seccional de ATE Ituzaingo-Hurlingham,
convoca a participar de la Asamblea Anual y Ordinaria,
Memoria y Balance 2025, tendrá lugar el próximo miércoles 25
de marzo de 2026 a la 08:00hs hora en nuestra sede cita en
Almagro 3325.
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta Anterior
2) Informe político
3) Elección de dos asambleístas para la firma del acta.
4) Memoria 2025
5) Balance 2025
6) Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
7) Elección de congresales al congreso provincial.