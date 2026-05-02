La parrilla de Ituzaingó que es furor por sus precios populares

En el mapa gastronómico de Zona Oeste, siempre hay tesoros esperando ser descubiertos, pero lo que sucedió en las últimas horas con "Lo de Nito" ha sobrepasado cualquier expectativa. Un video se transformó en un fenómeno viral que puso a esta parrilla de Ituzaingó en el centro de la escena digital, despertando el apetito (y el bolsillo) de miles de usuarios.





Ubicada estratégicamente en Coronel Pringles 1136, a tan solo unos metros de la bajada del Acceso Oeste, "Lo de Nito" personifica la esencia del bodegón de barrio: ese lugar donde no se necesitan manteles de lino para comer como los dioses. El video, que ya cosecha miles de reproducciones, muestra una fachada que invita a pasar sin vueltas. La estética del lugar es, según los comensales, "el escenario ideal": un ambiente descontracturado, con el humo justo y la calidez de quienes saben que el secreto está en el fuego. No es un lugar de pretensiones, es un lugar de identidad.





Si hablamos de la propuesta gastronómica, el relato de los visitantes es unánime: el sándwich de vacío es la gran especialidad de la casa. Se trata de una pieza de carne que se deshace al corte, servida en un pan que aguanta el despliegue de jugos sin perder la estructura. Pero la carta no se queda atrás; para los amantes de los clásicos, la oferta incluye: sándwich de bondiola; choripán y mollejas.Sin embargo, lo que terminó de detonar la viralidad no fue solo la calidad de la carne, sino la relación precio-calidad en un contexto donde salir a comer se ha vuelto un lujo para muchos. "Lo de Nito" se planta con precios superpopulares que desafían cualquier pizarra de Palermo.

La estrella del menú, y el dato que hizo colapsar los comentarios, es el sándwich de vacío con fritas para dos personas a tan solo $20.000. En tiempos donde los precios vuelan, encontrar una opción contundente, sabrosa y accesible para compartir es, literalmente, haber encontrado "el paraíso".





Para quienes transitan diariamente por el Acceso Oeste o viven en las inmediaciones de Parque Leloir y el centro de Ituzaingó, esta parrillita se ha convertido en una parada obligada. Es la confirmación de que el Oeste sigue siendo el bastión del buen comer a precios justos.