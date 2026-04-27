La Provincia desplazó a la directora de la Secundaria N° 6 de Ituzaingó

Lo que comenzó como una sentada pacífica y un abrazo simbólico terminó en una victoria histórica para la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 6. Tras años de reclamos desoídos, denuncias por tratos "militares" y un clima de convivencia quebrado, las autoridades educativas bonaerenses desembarcaron este lunes en el establecimiento de la calle Peredo para poner fin a la gestión de su cuestionada directora.



El conflicto, que arrastraba antecedentes de excesos de autoridad, quita de derechos básicos (como el uso del baño y el desayuno) y hostigamiento a docentes, escaló durante las últimas semanas. Si bien una amenaza de tiroteo fue el disparador mediático, los estudiantes y padres aprovecharon la visibilidad para exponer una problemática estructural que venía vaciando la escuela de alumnos y profesionales.

La palabra del Centro de Estudiantes

En medio de un clima de alivio, Paloma Figueroa Artaza, referente del Centro de Estudiantes, brindó detalles sobre la jornada que cambió el rumbo del colegio. "Acá en la puerta seremos unas 60 personas entre alumnos y familias. La jornada fue super productiva", relató la dirigente estudiantil tras salir de la mesa de diálogo con las autoridades.



Según explicó Figueroa Artaza, el equipo de inspección bonaerense, junto a especialistas de La Plata y del distrito, recibió a los grupos por separado para escuchar los testimonios:

"Tanto inspectores de psicología, orientación social y educación física nos escucharon sobre todo lo ocurrido a lo largo de los años. Tenían claro que la convocatoria no era solo por los tiroteos, sino por el maltrato recibido de parte de la directora".

Intervención y destitución

El resultado de la reunión fue contundente. La cúpula de inspección determinó el apartamiento inmediato de Mariana Guil. Aunque se espera el comunicado formal para las próximas horas, la noticia ya fue confirmada por las autoridades provinciales.





Estado actual: La escuela queda temporalmente bajo la supervisión directa del equipo de inspección.

La escuela queda temporalmente bajo la supervisión directa del equipo de inspección. Transición: La vicedirectora estará al frente de la institución de manera provisoria hasta que se asigne un nuevo titular mediante el sistema de puntaje.

La vicedirectora estará al frente de la institución de manera provisoria hasta que se asigne un nuevo titular mediante el sistema de puntaje. Veredicto: Los inspectores solicitaron cautela hasta la publicación del documento oficial, pero el desplazamiento es un hecho.

Un festejo pacífico

La jornada cerró con el abrazo simbólico de las familias, que esta vez tuvo un tinte de celebración. "Estamos acá básicamente celebrando que al fin se nos escuchó y que logramos el cometido", concluyó Paloma, destacando que todo se desarrolló de manera pacífica y sin confrontaciones.



Para los padres y alumnos, este paso representa el fin de una etapa marcada por el "miedo y la represión" y el comienzo de una reconstrucción institucional que devuelva a la Secundaria 6 su rol como un espacio de cuidado y contención.