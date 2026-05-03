Ituzaingó: detienen a una banda marplatense que escapaba en un auto robado

Una frenética persecución que se inició en plena Autopista del Oeste terminó con la detención de tres hombres oriundos de Mar del Plata que intentaron refugiarse en una vivienda de Ituzaingó. El operativo permitió recuperar un vehículo que circulaba con patentes falsas y poseía un pedido de secuestro vigente por robo.



El incidente comenzó este sábado 2 de mayo, al kilómetro 16 del Acceso Oeste, mano a Luján, cuando los sospechosos, a bordo de un Citroën C4 gris, ignoraron la orden de detención de la policía y emprendieron una fuga a alta velocidad.



La persecución se vió interrumpida por el lento transito de una Mercedes Benz Sprinter, que impidió que sigan huyendo por las angostas calles de Villa Udaondo, obligandolos a frenar y abandonar el auto.



Los efectivos lograron interceptarlos en una finca ubicada en la calle Güiraldes al 5400, donde los imputados intentaron ocultarse tras ingresar ilegalmente a la propiedad, movimiento que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un auto robado y antecedentes de la banda marplatense

Al revisar el rodado, los investigadores establecieron que la patente colocada pertenecía a otro vehículo, revelando que el auto había sido robado en Avellaneda en diciembre del año pasado. Dentro del habitáculo, la policía incautó 22 gramos de marihuana y la chapa patente que correspondía al rodado.



De la identificación de los detenidos surgió que los tres sujetos, de 23, 25 y 48 años, residen en la ciudad de Mar del Plata. La situación más comprometida es la de uno de los jóvenes, quien poseía un pedido de captura activo por robo calificado en poblado y en banda, solicitado por la justicia marplatense en marzo de este año.



Los implicados quedaron a disposición de la UFI N° 1 de Ituzaingó, enfrentando una serie de cargos que incluyen encubrimiento, resistencia a la autoridad, violación de domicilio e infracción a la Ley de Drogas.