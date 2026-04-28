Cierra EICÉ, una de las perfumerias más tradicionales de Ituzaingó

La crisis del consumo minorista ha golpeado el corazón de uno de los sectores más tradicionales del comercio. Julio Pedro Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías, anunció el cierre definitivo de su local "Eice", ubicado en la calle Zufriategui 874, frente a la plaza 20 de Febrero. Primero cerró una sucursal sobre la calle Soler, ahora y tras 25 años de actividad, el empresario confirmó que la estructura de su negocio se volvió insostenible debido a una drástica reducción de la demanda y el aumento de los costos fijos.

Un desplome del consumo real

El sector de perfumerías es actualmente el rubro más afectado por la recesión, registrando una baja general del 9,8% en el último año a nivel nacional. En el caso particular de Vázquez, la situación es aún más dramática: sus ventas cayeron un 50%. A pesar de haber contado en su mejor momento con un equipo de 25 empleados, hoy solo mantiene a 10, a quienes deberá despedir próximamente debido al cierre inminente.

"Es insostenible. Si no tenés espalda, no las podés bancar. Sin embargo, yo apoyo la línea del gobierno; están haciendo lo que había que hacer", afirmó Vázquez en declaraciones a BAE Negocios.

Antecedentes de un sector en jaque

El cierre de "Eice" se suma a una estadística alarmante: en los últimos dos años se contabilizaron cerca de 700 cierres de perfumerías en toda la Argentina. Vázquez atribuye parte de esta debacle al "progresismo" y al peronismo, calificando al país como "inviable" bajo los modelos anteriores. Sus polémicas declaraciones cerraron con una crítica hacia el sistema electoral, sugiriendo la implementación del "voto calificado".

Julio Vazquez

Según Vázquez, la entrada de cosméticos sin certificación representa un riesgo sanitario. “No nos oponemos a la importación, siempre que todos compitamos bajo las mismas reglas. Muchos de estos productos no cuentan con la aprobación de la ANMAT, a diferencia de los fabricados localmente”, sostuvo. El dirigente diferenció entre las importaciones legales, que cumplen los requisitos técnicos, y el contrabando o el ingreso de mercadería falsificada.



“El problema no es el perfume importado legal. El sector convive históricamente con marcas internacionales legalizadas. La preocupación surge con el ingreso de productos sin control, que se canalizan a través de grandes comercios o bazares que no garantizan seguridad al consumidor”, indicó Vázquez.



