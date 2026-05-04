Hurlingham: lanzan una plataforma digital para impulsar las ventas de los emprendedores locales

La economía de los barrios busca reinventarse y encontrar nuevas herramientas para hacerle frente a la coyuntura actual. Con ese objetivo en la mira, el Municipio de Hurlingham lanzó oficialmente "Bien de Hurlingham", un novedoso portal digital diseñado exclusivamente para acompañar, potenciar y visibilizar a los emprendedores, productores y trabajadores independientes del partido.



La iniciativa busca ser un salvavidas y un motor para la economía del distrito. A través de esta nueva herramienta, el gobierno local apunta a fortalecer el consumo interno, invitando a los vecinos a apostar por el trabajo que se realiza a pocas cuadras de sus casas.

"Bien de Hurlingham": una vidriera virtual para el trabajo vecinal





La plataforma funcionará como una gran red de conexión. Quienes se inscriban tendrán la posibilidad de promocionar sus productos y servicios de manera gratuita, ampliando su alcance y llegando de forma directa a potenciales clientes de su misma ciudad.



De esta manera, el Estado Municipal busca generar nuevas oportunidades de crecimiento. A través de esta iniciativa, las autoridades indicaron la intención de consolidar un ecosistema productivo mucho más dinámico y conectado.





Desde la propuesta oficial destacaron que este portal va mucho más allá de ser un simple catálogo de ventas. Se trata de crear una comunidad que ponga en los más alto la identidad productiva de Hurlingham.



"En cada barrio hay una idea creciendo. En cada emprendedor, una historia que merece ser contada", señalan desde el flamante sitio. "Bien de Hurlingham" se presenta como un espacio para poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso detrás de cada producto, entendiendo que el consumo local es el verdadero motor de desarrollo.

Cómo sumar mi emprendimiento a la red de "Bien de Hurlingham"





La convocatoria ya se encuentra abierta para todos los trabajadores independientes de la zona. Quienes deseen formar parte de esta plataforma y sumar su proyecto de red, pueden inscribirse de manera online a través del sitio oficial del Municipio de Hurlingham.



Con esta medida, Hurlingham refuerza su acompañamiento al sector emprendedor local. Lo hará a través de esta plataforma, dándoles el impulso digital necesario para seguir creciendo y apostando al trabajo en distrito.