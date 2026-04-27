Nuevo mes, nuevos aumentos: Conocé cuánto pasarán a costar los viajes en el AMBA

El mes de abril llega a su fin y, con él, comienza un nuevo esquema de aumentos en los costos de viajes, tanto en colectivos como trenes y subtes. La medida fue anunciada por el gobierno nacional y entrará en vigencia a partir de este viernes 1 de mayo.





Según adelantaron las fuentes oficiales, el incremento en el costo del boleto será de un 5,4 por ciento y afectará tanto a líneas que circulen dentro de la provincia de Buenos Aires como en CABA.





La decisión fue tomada y aplicada teniendo en cuenta una fórmula que combina la inflación informada por el INDEC con un adicional del 2%, una estrategia que está siendo llevada a cabo por el gobierno nacional desde principios de este año.





A partir de su aplicación, el impacto directo en los usuarios y las usuarias del transporte público empezó a evidenciarse cada vez más: un estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política demostró que los aumentos acumulados en las tarifas provocaron un fuerte descenso en la cantidad de gente que viaja en los colectivos.





Según la investigación, en marzo se registró una baja interanual del 11%, mientras que en abril la caída se profundizó hasta el 21%, marcando una tendencia descendente que se viene acentuando en los últimos meses.





En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo subió cerca de un 39,5% en los últimos meses, mientras que en la Ciudad Autónoma el aumento rondó el 27%. A esta situación, se le sumó un ajuste adicional del 41%, aplicado entre febrero y marzo, en las líneas bajo jurisdicción nacional, lo que llevó el costo del transporte por encima del ritmo general de inflación.





¿Cuánto costará el boleto a partir de mayo?

Siguiendo con su esquema habitual de aumentos tarifarios mes a mes, el gobierno nacional anunció que, desde el 1 de mayo, el costo del boleto del colectivo sufrirá un incremento del 5,4 por ciento.





En el caso de las líneas provinciales, que cuenta con numeración a partir del 200, los nuevos valores con tarjeta SUBE registrada partirán desde los $918 para los trayectos más cortos y superarán los $1.250 en los recorridos más extensos.





De este modo, las tarifas dentro del territorio provincial pasarán a contemplar los siguientes valores, en el caso de contar con una SUBE registrada en el sistema:



