Demián González aportó su experiencia a las jugadoras de vóley del Club GEI

El deporte de la zona oeste vivió una jornada de lujo. El Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó (GEI) recibió la visita de Demián González, ex armador de la Selección Argentina de Vóley y una de las figuras más experimentadas y vigentes de la disciplina a nivel nacional e internacional.



Durante su paso por las instalaciones de la institución ituzainguense, González presenció de cerca el entrenamiento de los equipos femeninos Sub-18 y Sub-21 pertenecientes a la Tira A. Lejos de ser un mero espectador, el jugador se involucró activamente con las jóvenes promesas locales: "vine a charlar con ellas y aportar un poquito de herramientas", destacó González luego de la jornada.

La técnica y la cabeza: cómo convivir con el error en el juego





Dada su vasta experiencia como armador -el cerebro del equipo dentro de la cancha, en cuanto a vóley nos referimos-, la charla técnica tuvo un enfoque especial en ese rol. González remarcó que se trata de "una posición donde uno toca mucho la pelota, donde hay errores y aciertos".





Sin embargo, el consejo más valioso de la jornada no pasó únicamente por la técnica de juego, sino por la mentalidad. "Traté de bajar esa línea de qué hacer y cómo convivir con el error. Hoy en día veo que muchos chicos se quedan muy pegados a ese error y les va comiendo un poco la cabeza", reflexionó el ex jugador del seleccionado. En este sentido, les transmitió a las juveniles del GEI que lo verdaderamente importante "es tratar de salir rápido de esos momentos, que uno no quiere pero que pasan durante los partidos y los entrenamientos".

Demián González, una trayectoria de primer nivel





La presencia de González en el Club GEI cobra aún más relevancia al repasar su extensa y exitosa carrera. En el ámbito nacional brilló en instituciones como Club de Amigos, Chubut Vóley, UPCN Vóley Club y Bolivar Vóley. Actualmente, sigue demostrando su talento y visión de juego en Ciudad Vóley.



Su jerarquía también lo llevó a cruzar fronteras, defendiendo las camisetas del CVM Tomis Constanța en Rumania y el Halkbank Spor Kulübü en Turquía. Además, tuvo un destacado paso por el vóley brasileño, jugando para el Kirin y el Vôlei Renata. A esos años en el país vecino los recuerda como "una experiencia muy linda", etapa en la que además compartió plantel con su compatriota Bruno Lima y con Horacio Dileo, el actual entrenador de la Selección Argentina.

Un recordado paso por la Selección Argentina de vóley





Uno de los momentos más altos de su paso por la selección ocurrió en 2015, cuando formó parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Este éxito fue el preludio de su participación más importante: los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde el equipo argentino alcanzó un destacado quinto puesto, logrando el diploma olímpico tras una fase de grupos histórica.



En 2023, tras seis años de ausencia en el equipo nacional, protagonizó un retorno épico a los 40 años para disputar los Juegos Panamericanos de Santiago. En esta competición, no solo obtuvo la medalla de plata tras caer en la final ante Brasil, sino que se convirtió oficialmente en el jugador más veterano en vestir la camiseta argentina en un torneo oficial, superando la marca histórica de Waldo Kantor.