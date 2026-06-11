Una heladería de Ituzaingó lanzó un gusto en homenaje a Tim Payne

La expectativa por el inicio del Mundial se siente con fuerza en cada rincón de la zona oeste, pero en Ituzaingó la pasión futbolera y comunitaria tomó un rumbo verdaderamente inesperado y delicioso. El panorama gastronómico local se vio sacudido por una propuesta que combina el fervor popular, la cultura global y el arte del buen helado. La reconocida heladería Bears, ubicada estratégicamente en Juncal 89 (Ituzaingó) y con exitosas sucursales en Ramos Mejía y Canning, sorprendió a propios y extraños con un anuncio que conmocionó a todos sus clientes: el lanzamiento de un nuevo gusto en homenaje a Tim Payne.





El equipo de maestros heladeros de Bears decidió plasmar la víspera mundialista con una creación de autor. Se trata de la Vainilla Tim Payne, una reversión sofisticada de un clásico que promete convertirse en el centro de todas las conversaciones culinarias de la región durante los próximos días.





La base de este novedoso sabor está elaborada con una crema de vainilla de una textura sumamente cuidada, que sirve como lienzo para el verdadero protagonista del conjunto: un honeycomb crocante (el clásico crocante de miel). Este agregado, que aporta un toque crujiente y un dulzor profundo con reminiscencias de panal de abeja, logra un equilibrio perfecto entre la cremosidad local y la identidad del homenajeado. Desde la firma explicaron que este lanzamiento estará disponible por tiempo limitado en todos sus locales, convirtiéndose en una pieza de colección para los paladares más curiosos de la zona.

La esquina de Juncal 89 ya registra un movimiento inusual de vecinos, jóvenes y familias que se acercan a descubrir de qué se trata esta propuesta. El fenómeno no es menor para Ituzaingó, un partido que viene consolidando su polo gastronómico y cultural a pasos agigantados, atrayendo no solo a los residentes locales sino también a visitantes de distritos linderos.





Con iniciativas creativas de este estilo, Bears no solo se posiciona a la vanguardia de la innovación heladera en el Oeste, sino que también invita a toda la comunidad a unirse y vivir la previa de la cita máxima del deporte de una manera completamente diferente y sabrosa.