Ituzaingó: un finde con actividades gratuitas para los chicos en sus vacaciones

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante el fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades son con entrada libre y gratuita y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.

Cronograma completo:

Viernes 24/07:



16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Circo Surfer Show



Sábado 25/07:



16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Guerreras K-Pop



17:30 a 19:30 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla)



Presentación del libro “Un Café y Mil Mariposas” de Myriam G. Recalde



Domingo 26/07:



16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)



Iggor Show



Además, el sábado de 10 a 17 horas, estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:



“León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería de Arte Municipal (Soler 217)



“Hibridaciones, formas de lo posible” de Carmén Pellizzón y “”Dónde la línea quiebra el silencio” de Soni Pas - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)



Vacaciones de Invierno en Ituzaingó:

El Municipio de Ituzaingó ofrece una amplia programación gratuita de actividades culturales, recreativas y deportivas para que chicos, chicas y adultos compartan las vacaciones de invierno en familia.



La propuesta busca garantizar el acceso a espectáculos, juegos y espacios de encuentro sin que el dinero sea un obstáculo.



"Queremos que todos los chicos y chicas de Ituzaingó tengan unas lindas vacaciones de invierno, que puedan disfrutar con sus familias y que nadie se quede sin hacer algo por cuestiones económicas", destacó el intendente Pablo Descalzo.



La programación incluye funciones de teatro, circo, música, espectáculos infantiles, talleres, juegos y actividades recreativas que se desarrollan en plazas, Centros de Desarrollo Social, el Polideportivo La Torcaza, el Teatro Gran Ituzaingó y distintos espacios barriales del distrito.



Entre los espectáculos previstos se destacan Las Guerreras K-Pop, Historias Recicladas, de URRAKA, Circo Surfers Show, Arlequinizados, Iggor Show, Las 4 Estaciones de Bele, Varieté de Circo y Miel, entre otras propuestas pensadas para distintas edades.



Los espectáculos que se realizan en el Teatro Gran Ituzaingó también son gratuitos y con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse previamente en el Centro Cultural Ituzaingó, ubicado en Mansilla 893, según el cronograma establecido para cada función.



Además, como ocurre cada año, la agenda también contempla actividades destinadas a los adultos mayores. En el Polideportivo La Torcaza se desarrollarán juegos de ingenio y propuestas orientadas a promover la vida activa, la recreación y el entrenamiento de la memoria, de lunes a viernes entre las 14.30 y las 17 horas.



Toda la programación, con días, horarios y sedes, puede consultarse en www.miituzaingo.gov.ar.