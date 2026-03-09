Cayó un búnker narco en Hurlingham que operaba bajo la fachada de un kiosco

Un operativo conjunto en el barrio Libertad, partido de Hurlingham, culminó con el desmantelamiento de un búnker narco que operaba bajo la fachada de un kiosco de barrio. Tras una extensa investigación, las autoridades detuvieron a cuatro personas y secuestraron droga, incluyendo cocaína, paco y marihuana.

El falso "kiosco" que atemorizaba al barrio

La organización criminal había montado su centro de operaciones en la intersección de las calles Maestra Piovano, entre Juan Díaz de Solís y Andrés Argibel, en el Barrio Libertad.



Según detallaron fuentes de la investigación, el grupo de sospechosos se había "adueñado de la cuadra", lo que generaba constantes disturbios y delitos que alteraban la tranquilidad de los vecinos.



El punto de venta funcionaba en una construcción perimetrada con chapas y una pared de material donde se leía la palabra "kiosco" pintada a mano.

Seguimientos y tubos plásticos

La investigación quedó en manos de la UFI N° 9, especializada en Narcotráfico, de Morón. A partir de un trabajo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón y la Secretaría de Seguridad de Hurlingham, se iniciaron tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, fotografías y filmaciones.



Durante estas pesquisas, los efectivos lograron identificar a los responsables y descifraron su particular modus operandi: las transacciones se realizaban directamente en la vía pública y la cocaína era entregada a los compradores oculta dentro de pequeños tubos plásticos.

Allanamiento y secuestro de drogas

Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Roberto Maximiliano Carletti, expidió la orden de allanamiento. El procedimiento resultó en la aprehensión de dos hombres y dos mujeres, todos señalados como los vendedores y conocidos en la zona por su historial delictivo.



En el interior del domicilio, las autoridades lograron incautar más de 500 dosis de cocaína, ya fraccionadas en los tubos plásticos, junto a 230 dosis de paco en pequeños envoltorios.



Además, secuestraron más de 600 gramos de marihuana compactada en formato de ladrillo. El operativo también arrojó el secuestro de bicarbonato utilizado como sustancia de corte, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares.



Todos los elementos incautados y los cuatro detenidos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia.