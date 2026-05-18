Nuevas ofertas laborales en Ituzaingó

El mercado laboral en nuestra ciudad sigue mostrando signos de movimiento y, para quienes están en la búsqueda activa de empleo o desean dar un giro en su carrera profesional, mayo arranca con novedades importantes. El Municipio de Ituzaingó, a través de su Servicio de Intermediación Laboral, ha lanzado una nueva convocatoria con diversas vacantes que buscan conectar el talento local con las necesidades de los comercios e industrias de la zona.





Esta iniciativa se presenta como un puente fundamental en el contexto actual, facilitando el acceso a puestos de trabajo genuinos sin necesidad de alejarse del partido. Las oportunidades vigentes en esta última semana abarcan diferentes rubros técnicos y de servicios, reflejando el dinamismo de la actividad económica y productiva de Ituzaingó.





Para este mes, el Servicio de Intermediación Laboral ha seleccionado perfiles específicos para cubrir vacantes en empresas consolidadas de la región:





Mecánico de motos: la búsqueda está orientada a un profesional o idóneo para incorporarse a un reconocido comercio del sector. Se valorará la experiencia previa en diagnóstico y reparación.





Aprendiz soldador: una gran oportunidad para quienes están dando sus primeros pasos en el oficio. La vacante es para una importante empresa dedicada al rubro de la construcción de juegos, un sector que viene creciendo con fuerza.





Camarista: destinado a una importante distribuidora de helados de la zona. El puesto requiere personal para el manejo y organización de stock en cámaras de frío.

Si alguno de estos perfiles se adapta a tu experiencia o querés postularte para futuras vacantes que ingresen al sistema, el municipio ofrece dos vías de contacto muy sencillas, tanto digitales como presenciales: podés enviar tu Currículum Vitae en formato PDF o Word a la siguiente dirección oficial: oeintermediacionlaboral2@gmail.com. No olvides especificar en el asunto el puesto al que te postulás, o sipreferís el trato directo o querés dejar tu CV impreso, podés acercarte a la oficina ubicada en Fragio 183, Ituzaingó Centro, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 15 hs.





Este tipo de herramientas no solo dinamizan el empleo, sino que fortalecen la identidad productiva del distrito. Al promover que los vecinos trabajen cerca de sus hogares, se mejora la calidad de vida, se reduce el tiempo de viaje y se potencia el consumo interno en los centros comerciales de la zona. Mantener el CV actualizado y postularse a tiempo es clave, ya que los procesos de selección suelen ser ágiles debido a la demanda de las empresas locales.