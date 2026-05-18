Con temperaturas cercanas a los 0 grados, llega una de frío al conurbano

Este lunes inició con bajas temperaturas en el conurbano, CABA y diversas zonas de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante toda la semana estará presente en el territorio bonaerense una intensa ola de frío que continuará incluso hacia el próximo fin de semana largo del 25 de mayo.





Este cambio meteorológico provocará mínimas muy bajas y condiciones más típicas del invierno que del otoño en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas cercanas a los 0 grados.





En base al análisis del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana los vientos rotarán al sector sur de forma sostenida, incrementando la nubosidad y haciendo que la temperatura comience a bajar de manera drástica durante la tarde-noche.





La ola polar comenzó a sentirse en el conurbano bonaerense desde el día de hoy, que comenzó con una temperatura mínima de 3 grados y, según el pronóstico para el resto del día, las máximas alcanzarán solamente los 16 grados, posicionando al lunes como uno de los días más frescos de la semana.





¿Cómo continúa la semana con el frío extremo en el conurbano?

Respecto a los próximos días, el SMN estima que el martes habrá un buen tiempo, pero las temperaturas seguirán bajas, con una mínima que rondará los 5 grados y una máxima que alcanzaría los 18.





Hacia el miércoles, pronóstico indica cielo parcialmente nublado y temperaturas previstas entre los 7 y 16 grados, un día relativamente cálido, dentro de la ola de frío que estará presente en el AMBA durante toda la semana.





Más hacia el finde largo, el frío vuelve con todo: El jueves las marcas térmicas irán desde los 4 hasta los 15 grados, condiciones que se repetirán el viernes, que comenzará con una mañana muy fría y cielo parcialmente nublado.





Según las estimaciones del SMN, el jueves y el viernes marcarán el punto álgido de la ola de frío, ya que el pico de aire polar se sentirá con mayor intensidad en diversos puntos del país.





En ambas jornadas, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 3 y 5 grados en las áreas urbanas, mientras que, en los sectores periféricos del conurbano, podrían registrarse heladas suburbanas con marcas cercanas a los 0 grados.





Por último, el sábado las temperaturas máximas no superarán los 13 grados, marcando una jornada más de pleno invierno que de otoño, una situación similar a la que ocurrirá durante el domingo, que contemplará máximas de 15 grados solamente.

Protegerse del frío, pero de manera segura: Algunas recomendaciones

Ante el marcado descenso de temperaturas que se esperan durante toda la semana en Buenos Aires, se recomienda mantener las zonas cálidas y protegerse del frío, siempre y cuando se sigan algunas consideraciones para no poner en riesgo la propia vida y la de terceros.





Una de ellas es la calefacción segura, que implica revisar los artefactos a gas por gasistas matriculados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y mantener siempre una mínima ventilación en los ambientes.





Durante estos días también se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura: al salir de espacios calefaccionados hacia la intemperie, es necesario cubrir boca y cuello para proteger las vías respiratorias superiores.





Por último, se aconseja practicar el aislamiento térmico con varias capas de ropa, en lugar de utilizar una única prenda gruesa, ya que el solapamiento de diversas prendas actúa como un aislante.