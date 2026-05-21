El documental de Divididos llega a Hurlingham

La zona oeste del conurbano siempre será el hogar de Divididos, y en esta ocasión, los vecinos de Hurlingham tendrán una oportunidad única para acercarse a la intimidad de su banda insignia. El próximo viernes 29 de mayo, a partir de las 20:00hs, el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Gdor. Vergara 2396, Villa Tesei) brindará su gran sala para la proyección exclusiva de "Sonidos, Barro y Piel", la aclamada pieza audiovisual que acompaña el lanzamiento del nuevo disco de la banda.



La película ofrece un relato profundo y personal donde Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella abren las puertas de su estudio y su mente. A través de una mirada cuidada, los músicos reflexionan sobre las herramientas emocionales que atraviesan su proceso artístico, capturando la esencia y el vínculo inquebrantable construido a lo largo de décadas de trayectoria, compañerismo y búsqueda sonora.





Se trata de un registro histórico. Este mismo revela, como pocas veces se ha visto, el pulso interno de la banda y su forma de entender la creación desde adentro.

Un éxito audiovisual que continúa de gira





Dirigido por Leopoldo Montero Ciancio, el largometraje ya tiene un exitoso recorrido sobre sus hombros. Tras su imponente presentación el pasado 12 de noviembre en el Movistar Arena ante 10.000 personas y su paso con sala colmada por el festival EnRock en el Museo MAR de Mar del Plata, la obra fue nominada como Mejor Documental de 2025 en los premios BAMV, galardón que reconoce a la industria audiovisual de la música.



Actualmente, la propuesta de Divididos es que esta película funcione como la gran antesala emocional de cada presentación en vivo de su gira 2026. Esta tuvo su puntapié inicial en enero en la costa atlántica y continúa recorriendo distintas ciudades del país.