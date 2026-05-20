Morón: le quisieron robar la moto a un gendarme, disparó desde el balcón y baleó las casas de sus vecinos

Un peligroso episodio alteró la madrugada en las calles de Morón. Un intento de robo de una motocicleta, provocó la reacción del dueño del vehículo, un efectivo de Gendarmería, quien efectuó una serie de disparos que terminaron impactando en las casas y autos de sus vecinos.

El intento de robo y los disparos

Según fuentes judiciales, la secuencia se inició alrededor de las 2:20 de la mañana en la calle Larguía, entre Sarmiento y Rivadavia. El gendarme escuchó ruidos provenientes de la vereda y, al asomarse, observó que un sujeto estaba intentando robar su moto.



Para evitar el asalto, el propietario tomó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos desde su departamento con el objetivo de disuadir al ladrón. Ante la repentina balacera, el delincuente se subió a la moto en la que había llegado al lugar y se dio a la fuga rápidamente.

Daños colaterales e investigación

Los disparos dejaron daños materiales, ya que al menos tres proyectiles impactaron en las propiedades linderas: una de las balas perforó el techo del garaje de una vivienda y quedó incrustada en la pared interior.



Además, otros dos disparos dieron de lleno en vehículos de vecinos, uno impactó en la puerta de un auto y el otro perforó el techo de un segundo rodado.



Habitantes de la zona calificaron la conducta de la víctima como "imprudente", advirtiendo que los disparos podrían haber herido a cualquier persona que estuviera caminando por la vereda en ese momento.



Tras el episodio, la Fiscalía N°1 de Morón ordenó las pericias de rigor en el lugar de los hechos.