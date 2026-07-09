Lo de Carlitos te invita a ver juntos Argentina - Suiza

Este sábado por la noche, el emblemático restaurante "Lo de Carlitos" de Ituzaingó abrirá sus puertas con pantallas gigantes para que los vecinos y fanáticos del fútbol disfruten del esperado encuentro entre la Selección Argentina y el combinado de Suiza. El evento no solo convoca por la pasión deportiva, sino que se enmarca en una ocasión sumamente especial: el histórico local gastronómico de la zona oeste del Gran Buenos Aires se encuentra celebrando este año su 25° aniversario, consolidándose como el punto de encuentro definitivo donde la tradición de los famosos panqueques se fusiona con el fervor por los colores celeste y blanco.



La previa perfecta: Gastronomía y pasión en la Zona Oeste

La esquina que durante un cuarto de siglo ha sido testigo de primeras citas, reuniones familiares, festejos de egresados y celebraciones de todo tipo, se prepara para albergar la pasión futbolera en su máxima expresión. Los antecedentes de este evento nos remontan a la inauguración del local hace 25 años, cuando la marca creada por el legendario Carlos Ciuffardi decidió expandir su imperio de sabor hacia el oeste del conurbano bonaerense.



Desde entonces, el polo gastronómico de Ituzaingó ha crecido exponencialmente. Sin embargo, "Lo de Carlitos" ha logrado mantener su esencia intacta. La idea de transmitir el partido de la Selección Argentina contra Suiza este sábado a la noche surge como una iniciativa de la gerencia local para devolverle a la comunidad un poco del cariño recibido durante estas dos décadas y media. "Queríamos que nuestro 25° aniversario no fuera solo una celebración nuestra, sino del barrio. Y qué mejor manera de unir a los argentinos que con un partido de la Selección, comiendo los panqueques que todos conocen desde que eran chicos", explica Gabriel, actual gerente de la sucursal.



Para la noche del sábado, el establecimiento ha dispuesto la instalación de tres pantallas LED de alta definición de 75 pulgadas, distribuidas estratégicamente en el salón principal, el sector de boxes y la terraza climatizada. Además, se ha mejorado el sistema de sonido envolvente para que el relato del partido se escuche con la misma claridad que si los comensales estuvieran en las gradas del estadio.

Un cuarto de siglo haciendo historia en Ituzaingó

La historia de "Lo de Carlitos" en Ituzaingó es, en muchos sentidos, la historia del desarrollo comercial de la región. Cuando el local abrió sus puertas hace exactamente 25 años, el concepto de una "panquequería" con cientos de variedades numeradas y bautizadas con nombres de famosos, deportistas y figuras de la cultura popular, era una novedad absoluta en el municipio. Carlos Ciuffardi, el creador original de la marca en Villa Gesell allá por la década de 1960, siempre tuvo la visión de que sus locales debían ser extensiones del comedor de la casa de sus clientes.



El sábado por la noche, los asistentes no solo vibrarán con cada pase de los dirigidos por el técnico nacional, sino que también podrán degustar las creaciones que hicieron famoso al lugar. Entre las opciones más pedidas se espera que arrase el panqueque número 10, tradicionalmente asociado a la figura de Lionel Messi, que combina dulce de leche, nueces, helado de americana y un baño de chocolate caliente que emula la dulzura de las victorias mundialistas.