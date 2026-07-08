Ituzaingó: cursos de formación a distancia gratuitos
Diario La Ciudad
Los cursos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia municipal, que permite realizar la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante, respetando las fechas de entrega de trabajos prácticos y exámenes.
Está abierta la inscripción para los cursos de Formación a Distancia que ofrece el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.
Las propuestas, que son gratuitas, virtuales y otorgan certificado oficial, tienen como objetivo ofrecer competencias y herramientas, para potenciar las condiciones de empleabilidad de los y las estudiantes.
Los cursos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia municipal, que permite realizar la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante, respetando las fechas de entrega de trabajos prácticos y exámenes.
OFERTA COMPLETA:
Inicio 13/07
Planilla de cálculo (Duración: 2 meses)
El curso se centra en la aplicación Excel de Microsoft Office, la misma permite crear, editar y analizar datos de manera eficiente. Facilita la organización de la información y la realización de cálculos precisos.
Educación financiera (Duración: 1 mes)
Este curso brinda herramientas prácticas para entender cómo funciona el dinero, planificar gastos y alcanzar metas de ahorro, sin importar el nivel de ingresos.
Estrategias para estudiar(Duración: 2 semanas)
Este curso ofrece herramientas prácticas para mejorar las habilidades de aprendizaje y estudiar de manera más eficiente. Apunta a organizar el tiempo, la toma de apuntes efectivos, el desarrollo de métodos de lectura comprensiva y la memorización de información clave.
Estrategias para publicitar un producto (Duración: 2 meses)
Este curso explora estrategias para la creación de publicidad en plataformas digitales, ampliando los conceptos y definiciones de marketing digital. Esta propuesta está dirigida especialmente a emprendedores y a quienes quieran incursionar en el marketing digital.
Un currículum exitoso (Duración: 1 semana)
Este curso trabajará sobre los diferentes tipos de CV, sus estructuras y características específicas, y la importancia de su presentación, para que comunique de forma efectiva tus habilidades personales y experiencias laborales previas.
Inicio 20/07:
Habilidades de comunicación interpersonal para entrevista laboral(Duración: 1 semana)
En este curso se abordarán las distintas competencias comunicativas (verbal, paralingüísticas y de comunicación no verbal) y cómo mejorar y optimizar las habilidades de comunicación para la presentación en una entrevista laboral.
Quienes deseen inscribirse en los cursos, deberán registrarse en la Plataforma de Formación a Distancia, ingresando en: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/
(+) Más información: personalmente, en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Fragio 183), enviando un correo electrónico a formacionadistanciaituzaingo@gmail.com o llamando al 2120-1965, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.