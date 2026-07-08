Ituzaingó: cursos de formación a distancia gratuitos

Está abierta la inscripción para los cursos de Formación a Distancia que ofrece el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.



Las propuestas, que son gratuitas, virtuales y otorgan certificado oficial, tienen como objetivo ofrecer competencias y herramientas, para potenciar las condiciones de empleabilidad de los y las estudiantes.



Los cursos se dictan en la Plataforma de Formación a Distancia municipal, que permite realizar la cursada según las necesidades y posibilidades de cada estudiante, respetando las fechas de entrega de trabajos prácticos y exámenes.



OFERTA COMPLETA:

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