Miden la inflación en el Oeste y da más alto que la nacional

El Índice de Precios al Consumidor del Partido de Morón y la región oeste (IPCPM) registró una inflación del 2,40% durante el mes de junio de 2026, según el último informe oficial presentado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón. Con este nuevo salto, la variación de precios acumulada en el distrito bonaerense entre febrero y el sexto mes del año se ubicó en el 15,88%.



A nivel nacional, el INDEC publicará el indice de junio a mediados de mes, pero las consultoras más especializadas han señalado que por primera vez en un año, el indice sería menor al 2 %.



El relevamiento, que evalúa el comportamiento de una canasta representativa en el ámbito local y regional, destacó que la dinámica inflacionaria del mes estuvo fuertemente traccionada por los gastos no alimentarios.

El valor de la medición local y los antecedentes del estudio

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón trasciende la mera publicación de porcentajes; se ha consolidado como una herramienta institucional de suma importancia para la región. El objetivo principal de este organismo académico es aportar información de referencia rigurosa y geolocalizada para el seguimiento detallado de la economía local.



A diferencia de los índices nacionales, que promedian realidades disímiles de vastas regiones del país, el IPCPM enfoca su lente metodológico exclusivamente en el comportamiento de una canasta representativa de bienes y servicios dentro de la región. Esto permite a comerciantes, empresas familiares, sindicatos y vecinos contar con un termómetro real de lo que cuesta vivir.



A partir de este escenario, es fundamental desglosar los componentes que dieron origen a este porcentaje general. El informe detalla que el incremento del 3,14% en el rubro de Bebidas Alcohólicas y Tabaco estuvo impulsado de manera casi exclusiva por el ajuste en el valor de los cigarrillos rubios. Este producto en particular experimentó una suba del 6,82% en tan solo treinta días, reflejando el impacto de las actualizaciones impositivas y los costos de distribución que las empresas tabacaleras trasladaron directamente al consumidor final.

La presión de los servicios: Salud y Educación en alza

Más allá de los consumos opcionales, los gastos ineludibles de las familias de la región Oeste sufrieron ajustes significativos. El rubro de la Salud registró una variación mensual del 2,49%. Desde el equipo de investigación académica explicaron que este fenómeno no responde a un único factor, sino a una combinación de variables.



"Las subas en esta división estuvieron motivadas principalmente por los incrementos sostenidos en los productos medicinales de venta en farmacias, así como en el equipamiento sanitario de uso doméstico e institucional", señala el análisis de los especialistas. Estos antecedentes demuestran una inercia en los costos de los laboratorios y droguerías que impactan de lleno en el presupuesto destinado al bienestar familiar.



Por su parte, la Educación no se quedó atrás y marcó un alza del 2,39%. Al promediar el ciclo lectivo 2026, las instituciones privadas del distrito debieron ajustar sus aranceles para hacer frente a la estructura de costos operativos y salariales. Los datos numéricos son contundentes: las cuotas del nivel Primario sufrieron un incremento del 2,78%, mientras que el nivel Inicial (Jardín de infantes) acompañó esta tendencia con una suba del 2,77%.

Alimentos y Bebidas: Contrastes en la canasta familiar

Una de las particularidades más interesantes que arrojó el informe de junio tiene que ver con el rubro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. Históricamente considerado el motor de la inflación por su peso en la canasta básica, en esta oportunidad registró una variación del 1,06%, ubicándose por debajo del nivel general. Sin embargo, este promedio esconde realidades muy dispares y fluctuaciones abruptas en el interior de las heladeras y alacenas.



En el apartado de los incrementos, algunos productos básicos de la mesa familiar encendieron las alarmas. La papa, un alimento fundamental y de consumo masivo, lideró las alzas con un preocupante 9,79%, un fenómeno que los comerciantes atribuyen a cuestiones estacionales y de logística. Asimismo, las tapas para empanadas escalaron un 4,17%, y la mayonesa en sachet aumentó un 3,83%, demostrando que los productos procesados y envasados continúan un lento pero firme sendero de actualización de precios.



En contrapartida, el alivio para el bolsillo llegó desde las verdulerías, específicamente en el sector frutícola. El informe del IPCPM registró bajas sumamente significativas que lograron compensar los aumentos de otros segmentos. La naranja experimentó un desplome del -18,46% en su valor, seguida de cerca por el limón, que redujo su precio en un -14,12%. En la misma línea, la manzana roja se abarató un -11,35%.



"Estas deflaciones puntuales responden a factores puramente estacionales, donde la mayor oferta de frutas de invierno inunda el mercado central y obliga a los comercios minoristas a bajar los precios para rotar la mercadería antes de su perecimiento", explicaron fuentes vinculadas al sector comercial del municipio.