Internos de la cárcel de Ituzaingó confeccionan juguetes para niños con autismo

En una destacada muestra de articulación institucional y fuerte sentido social, se llevó a cabo una reunión clave en el partido de Ituzaingó. El encuentro reunió a autoridades locales, representantes del Poder Judicial y de la abogacía regional con un objetivo claro: planificar la entrega de juguetes didácticos destinados a niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten al Centro de Desarrollo Infantil TEA de Ituzaingó (CEDITI).



Lo verdaderamente distintivo de este proyecto es su origen. Cada uno de los materiales lúdicos está siendo confeccionado de manera totalmente artesanal por personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°39 de Ituzaingó. De esta forma, los internos apuestan a su propia inclusión social, demostrando un profundo compromiso reparador hacia la comunidad.





Para articular y hacer posible esta iniciativa, se conformó un espacio de diálogo que contó con la participación activa de los distintos eslabone del entramado estatal y judicial. Por el lado del Municipio de Ituzaingó, se hicieron presentes Cintia Telli (subsecretaria de Gobierno), Fabián Basílico (secretario de Salud) y Mariela Ronconi (subsecretaria de Salud) e Ileana Rodríguez (directora del CEDITI).



Mientras que, por el lado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, participaron Ariel Luty y Anabella Pepe (miembros de la Comisión de Acción Social y Relaciones con la Comunidad de la AMFM). También asistieron a dicha reunión, en representación del Colegio de Abogados de Morón (CAM), la Dra. María Cecilia Caballero (presidenta de la Comisión de Cuestiones Penitenciarias).

Un compromiso social permanente en la zona oeste





Esta próxima entrega en el CEDITI no es un hecho aislado. Desde la Comisión de Acción Social y Relaciones con la Comunidad de la AMFM sostienen una agenda constante de asistencia territorial en los partidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham.



Entre sus cruzadas solidarias más recientes se destacan recurrentes campañas de donación de juguetes y golosinas para el Mes de la Niñez en merenderos barriales, colectas navideñas de alimentos y la exitosa campaña "Suma tu abrigo" de recolección de frazadas junto a la ONG "Manos Abiertas". Además, han dictado talleres de concientización y ciberseguridad dirigidos a adultos mayores de la región.