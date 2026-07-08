Finde largo en Ituzaingó: exposición de autos y feria
Diario La Ciudad
El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana largo en distintos puntos del distrito, en el marco del 210° aniversario de nuestra Independencia. Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.
Programación completa:
Jueves 9/07
11 hs - Hortiguera y Mathis (Ituzaingó Sur)
“Independencia Viva: Raíces que nos inspiran”.
Acto institucional del 9 de julio: música y baile en vivo de artistas locales, stands con actividades recreativas para los más chicos, puestos de comidas típicas y mucho más.
Sábado 11/07
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio de Folklore
Domingo 12/07
15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de Tango
10 hs - Complejo Procrear (El Pórtico y Julián Balbín)
Expo Autos: exposición de autos y feria de emprendedores para disfrutar en familia.
Además, el sábado de 10 a 17 horas estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:
Muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería de Municipal de Arte (Soler 217).
Muestras “Hibridaciones, formas de lo posible” de Carmén Pellizzón y “Dónde la línea quiebra el silencio” de Soni Pas - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)