Estafas millonarias en Parque Leloir: un detenido y un prófugo por un esquema Ponzi

Una millonaria estafa piramidal que operaba desde una exclusiva oficina en Parque Leloir fue desbaratada en las últimas horas por la Justicia. Bajo la fachada de una falsa empresa de inversiones, dos hombres son acusados de engañar a múltiples ahorristas por sumas que, en conjunto, superan el millón de dólares. Hasta el momento, hay un abogado detenido y un prófugo, mientras se investiga el alcance total del esquema Ponzi y la posible participación del entorno de los acusados.

"Avalon Capital": El engaño en el Complejo Thays

La organización operaba desde una oficina ubicada en el Complejo Thays, en pleno Parque Leloir. Allí, los acusados, identificados como el abogado Ángel Gómez y Juan Ignacio Lombardo, se presentaban como dueños de la firma Avalon Capital Futures Investments.



Para captar a sus víctimas, ostentaban una falsa pertenencia a la Cámara de Comercio de Argentina y utilizaban publicidad engañosa en redes sociales: ofrecían retornos mensuales en dólares muy por encima de los valores del mercado (entre el 2% y el 5%), asegurando que el dinero se invertía en criptomonedas y en la bolsa.



"Los primeros dos o tres meses lo que hacían era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor", explicaron voceros de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó. "A partir de ahí dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente".

Las víctimas y el botín millonario

El expediente judicial ya tiene acreditados, al menos, cinco hechos de estafa reiterada en concurso real, aunque los investigadores sospechan que la lista de damnificados es mayor debido a la gran cantidad de contratos y carpetas secuestradas.



Los montos entregados por las víctimas revelan la magnitud del engaño. Entre los afectados se encuentra un vecino de Lombardo en un barrio privado, quien entregó inicialmente USD 100.000 y, tras cobrar los primeros "intereses", fue convencido de aportar otros USD 30.000 para luego dejar de percibir los pagos.



Otra de las víctimas es una mujer que invirtió USD 350.000 bajo la promesa de un 2,5% mensual, recibiendo retornos por apenas tres meses antes de que se cortara la comunicación.



A estos episodios se suman otros tres inversores que desembolsaron fuertes sumas de dinero, entregando USD 50.000 (que luego se ampliaron a USD 125.000), USD 250.000 y USD 65.400 respectivamente, todos ellos engañados mediante falsos contratos vinculados al mercado de futuros de soja y criptomonedas que jamás se cumplieron.

Allanamientos, autos de lujo y un prófugo con captura

La Justicia ordenó múltiples allanamientos en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza, donde se logró la detención del abogado Gómez.



En los operativos se secuestró material clave para la causa: contratos a nombre de distintos inversores, carpetas con la inscripción "Avalon Capital" y tarjetas identificatorias donde Lombardo figuraba como "Founder & CEO". Además, se incautaron tres vehículos de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.



Por su parte, sobre Juan Ignacio Lombardo pesa una orden de detención y captura activa.

Juan Ignacio Lombardo, quien cuenta con un pedido de captura activo ordenado por la Justicia. (Foto: Fuentes judiciales / Renaper)

Actualmente, la Justicia dictó la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados y solicitó información financiera y societaria al Banco Central, a ARCA y a la Inspección General de Justicia para rastrear el dinero y desentramar la posible creación de sociedades fantasma.



Desde la fiscalía advierten que la causa recién comienza: "No descartamos la participación de otras personas, porque esto no es una operación de dos personas solamente".