Orgullo de la UNAHUR: Jorge Montanari fue promovido como Investigador Principal del CONICET

La ciencia del conurbano bonaerense vuelve a ser noticia. Jorge Montanari, biotecnólogo y director de Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB) de la Universidad Nacional de Hurlingham, fue promovido a Investigador Principal del CONICET. Este reconocimiento consolida una extensa trayectoria académica y premia la alta calidad de la producción científica generada íntegramente en la región.



Desde su rol como profesor titular, Montanari ha sido una pieza fundamental para transformar a la universidad en un polo de innovación nanotecnológica enfocada en la salud humana. En el LANSAB, su equipo se especializa en el diseño de nanosistemas -vehículos microscópicos como vesículas lipídicas y nanopartículas poliméricas estables- que funcionan como sistemas inteligentes de transporte para encapsular principios activos y optimizar medicamentos.





Esta tecnología de vanguardia permite crear terapias tópicas altamente eficientes, orientadas específicamente al tratamiento del cáncer de piel y diversas enfermedades desatendidas, logrando reducir drásticamente los efectos secundarios en los pacientes. Bajo su liderazgo, este espacio de investigación no ha parado de crecer y recientemente obtuvo importantes menciones en el Congreso Nacional de Nanotecnología.



"Esta promoción representa un importante avance en su trayectoria científica y pone en valor el trabajo que investigadores e investigadoras realizan cada día para generar conocimiento desde la universidad", celebraron desde la UNAHUR tras conocerse la noticia.



El reconocimiento al investigador, quien también cuenta con estancias en centros de vanguardia europeos, excede las paredes del laboratorio. Su labor destaca por un fuerte compromiso por la democratización del conocimiento y como, a través de la docencia, viene formando nuevos profesionales locales.