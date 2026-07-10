Un bar de Ituzaingó lanzó una programación especial para niños en vacaciones de invierno

Se acercan las tan esperadas vacaciones de invierno y, con ellas, el clásico dilema familiar de cada año: ¿cómo mantener entretenidos a los más chicos sin agotar las opciones en la primera semana y sin tener que viajar hasta Capital Federal? La respuesta a esta interrogante llega directamente desde el corazón de nuestro polo gastronómico local. El reconocido bar El Jardín de Ituzaingó ya se prepara para aportarle soluciones a los padres con actividades de lo más variadas para los más chicos, fusionando el descanso de los adultos con la diversión infantil.





Este querido espacio de nuestra ciudad ha diseñado una agenda repleta de sorpresas y actividades mágicas. La excelente noticia para las familias del oeste es que todas estas propuestas artísticas y lúdicas son exclusivas para los clientes del establecimiento y de carácter totalmente gratuito.





Del 23 de julio al 2 de agosto, el local se transformará en un verdadero centro de recreación. Durante toda la temporada, sin excepción, el bar contará con un inflable y metegol todos los días, garantizando el movimiento y las risas. Sin embargo, el verdadero atractivo de este receso invernal es su cronograma de shows especiales, pensado estratégicamente para abarcar los gustos de diferentes edades.

El calendario de eventos comienza el 23/07 con el show del Mago JhonMagyc, ideal para los amantes del ilusionismo y también se repetirá el 30/07. El viernes 24/07 será el turno de Frozen y Spiderman, los héroes favoritos de los peques, mientras que el 25/07 y el 01/08 será el momento de los paseos en el clásico tren de la alegria. El 26/07 habrá un show tributo a Luli Pampín, mientras que el 31/07 se desarrollará un show de Moana. Para finalizar, el 2/08 será la presentación de las Guerreras k-pop. Todos los eventos comienzan puntualmente a las 16:30 hs. El ingreso es por estricto orden de llegada.





Hablando de la propuesta gastronómica y el confort, el bar no deja ningún detalle librado al azar. Para estas fechas inaugurarán un fantástico rincón de waffles personalizables, donde los niños podrán armar sus propios platos dulces. Además, para combatir las bajas temperaturas, el establecimiento garantiza espacios calefaccionados y ofrece encantadoras mantitas de polar para sus clientes. Mientras los niños se sumergen en la magia de los shows, los adultos podrán relajarse con comida rica, excelentes tragos de autor y muchas sorpresas más.





La cita obligada para disfrutar de estas dos semanas de descanso está en Juncal 121, Ituzaingó Centro. Un verdadero planazo que demuestra, una vez más, que la movida cultural y gastronómica de nuestra ciudad sigue marcando tendencia en la zona oeste.