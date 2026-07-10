Ituzaingó festejó ayer el día patrio

El Intendente Pablo Descalzo encabezó la fiesta por el 9 de Julio “Independencia viva: Raíces que nos inspiran”. La misma tuvo lugar en Hortiguera y Mathis (Ituzaingó Sur), donde simultáneamente, inauguró obras hidráulicas y de pavimentación.



Durante el encuentro, las familias pudieron disfrutar de música y folklore de la mano de artistas locales, actividades recreativas, un carpa mundialista donde los más chicos se pintaron de los colores de la bandera, y puestos con comidas típicas.



“La independencia no es solo una efeméride, es una decisión que tenemos que defender todos los días: la decisión de construir un país que produzca, que genere trabajo y que tenga un Estado capaz de hacer las obras que necesita su pueblo”, expresó el intendente.



Los festejos se replicaron durante toda la semana



Los festejos continuaron con “Raíces por la Libertad”, en el Centro de Desarrollo Social La Torcacita (H. Quiroga 4401), donde estudiantes del Jardín N°905, la Escuela Primaria N°7 y la Escuela Secundaria N°10 presentaron una muestra de danza folklórica y disfrutaron de pastelitos y chocolate caliente.



