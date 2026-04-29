Llega un novedoso PodCast sobre la historia de Ituzaingó

Este mes de abril, la productora audiovisual local Cinco Esquinas estrenó "Memorias de la Patria Chica", un innovador podcast audiovisual grabado en Ituzaingó que recorre los últimos 80 años de la ciudad. Conducido por Sebastián Sanguinetti y la investigadora e historiadora Graciela Saez, el proyecto busca rescatar la evolución del distrito desde una perspectiva inédita: la mirada de la gente común. A través de archivos fotográficos y testimonios, el ciclo invita a comprender cómo el accionar diario de los vecinos transformó una zona de veraneo en la vibrante ciudad actual.



Pensado especialmente para los alumnos y alumnas de los colegios secundarios, el podcast que se divide en 10 capitulos y recorre la historia de la ciudad en sus últimos 80 años, pretende llenar de contenido la "Identidad Ituzainguense".

Un viaje a la "nueva modernidad"

A partir de su primer capítulo, enfocado en el período de 1940 al 1950, el podcast sienta las bases de su enfoque narrativo. Lejos de centrarse únicamente en las grandes efemérides institucionales o los "heroes locales", el relato pone el foco en las dinámicas sociales y urbanas que moldearon la vida de las familias. En aquella época, Ituzaingó dependía política y administrativamente del extenso municipio de Morón, compartiendo territorio con localidades como Hurlingham.



El cuerpo documental del programa exhibe cómo la fisonomía del lugar comenzó a mutar drásticamente. Lo que antes era un paisaje dominado por quintas de producción de verduras, flores y cría de animales, empezó a dar paso a los loteos masivos. Este crecimiento demográfico impulsado por la gente común trajo consigo nuevos paradigmas arquitectónicos y de convivencia.



Uno de los ejes centrales del análisis es la democratización de la vivienda durante el primer peronismo. La investigadora Graciela Saez detalla cómo el "chalet californiano", que hasta entonces era un símbolo exclusivo del estatus de la burguesía y de sus casas de fin de semana, fue adaptado y escalado masivamente. Datos del censo de 1947 y el de 1960, da cuenta que la ciudad pasó de tener 10 mil habitantes a 35 mil, en solo 12 años.

"Crearon el chalecito argentino: techos de tejas rojas a varias aguas, paredes blancas, ladrillo a la vista y aberturas de madera", explica Saez en el episodio, destacando cómo este estilo se convirtió en el emblema del progreso para miles de familias trabajadoras.

La revolución de los barrios sindicales

El Podcast también hace un fuerte hincapié en la organización comunitaria con la aparición de los barrios sindicales, como el Barrio Ferroviario (1952-1958), Barrio Gastronómico y el Barrio Aeronáutico. Las cifras y los registros de la época demuestran un nivel de planificación urbana autosustentable que cambió la vida de los vecinos. Cada uno de estos barrios fue diseñado para que sus habitantes tuvieran todo al alcance de la mano: contaban con su propio tanque de agua, un mercado o supermercado cooperativo, escuela y jardín de infantes.



Para sustentar esta mirada íntima sobre la gestión local de aquellos años, el podcast recupera una valiosa entrevista de archivo grabada en diciembre de 1993 a César Albistur Villegas, ex intendente de Morón. En el registro, el ex mandatario relata con humor cómo se conformó su equipo de trabajo, destacando la juventud y el empuje de quienes lo acompañaban.

"Todos eran jóvenes los que estaban conmigo. El mayor era yo, que tenía 32 años. Los demás tenían 21, 22 o 23 años. Casi todos. Los adversarios le decían 'el jardín de infantes' a mi municipalidad", recuerda Albistur Villegas en la cinta, aportando un matiz profundamente humano y anecdótico a la historia política de la región.

Con una producción técnica impecable que incluye ejercicios de imaginación —como simular la vista de un drone sobre el centro de la ciudad en 1940 o un living comedor tipico de los años 40,"Memorias de la Patria Chica" logra su cometido. No es un simple recuento de datos, sino un homenaje audiovisual a las calles, las casas y la gente común que, con su trabajo diario, construyó la identidad de Ituzaingó.