Huían por los techos con dólares, un PosNet y camisetas, pero cayeron presos

Dos ladrones de nacionalidad chilena, de 17 y 30 años, fueron aprehendidos tras intentar desvalijar una vivienda en Hurlingham. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Debussy, esquina Castro Barros, cuando los delincuentes ingresaron con fines de robo y fueron sorprendidos en pleno acto gracias a un llamado al 911.



La secuencia comenzó cuando las autoridades recibieron la alerta por un robo en proceso. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 1ra de Hurlingham se entrevistaron con la víctima, un hombre de 31 años, quien afortunadamente resultó ileso y les permitió el rápido ingreso al domicilio.



Una vez dentro, los agentes detectaron a los sospechosos: uno de ellos se encontraba en el patio, mientras que su cómplice aguardaba en el techo de la vivienda.



Ambos sujetos intentaron darse a la fuga llevándose varios bolsos cargados con las pertenencias de la víctima: camisetas de Boca, dólares y hasta un PosNet.



Ante el intento de escape, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona que culminó con la captura de los dos implicados, identificados por las iniciales W. I. M. (17) y C. J. Q. F. (30). Las autoridades lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos del domicilio.



Los detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 8 de Morón, en el marco de una causa caratulada como "robo en grado de tentativa".