Entradera en Ituzaingó: asaltaron a un jubilado durante el partido de la Selección

Un jubilado de 76 años fue víctima de una violenta entradera en su vivienda en Ituzaingó, mientras escuchaba por radio el partido de la Selección Argentina frente a Egipto. Tres delincuentes armados irrumpieron en la casa, lo redujeron, lo ataron y lo golpearon para robarle dinero y otros objetos de valor.



El violento episodio tuvo lugar este martes mientras la víctima se encontraba recostada en el dormitorio de su casa, ubicada en la calle Gallo, esquina Santos Dumont del barrio El Pilar.



El asalto fue perpetrado por tres delincuentes armados y encapuchados quienes lograron ingresar al terreno tras escalar la pared de la medianera.

Terror, golpes y una logística cronometrada

La víctima fue sorprendida directamente en su cama por un sujeto que, apuntándolo con un arma, le ordenó que no se moviera. Durante el ataque, que se extendió por un lapso de 25 minutos, los criminales le ataron las manos y las piernas.



Acto seguido, comenzaron a golpearlo y a exigirle que entregara "los dólares". Los ladrones huyeron llevándose consigo dinero en efectivo, un celular y diversos objetos de valor. Tras la partida de la banda, el hombre logró liberarse.



Tras el violento episodio, una ambulancia se hizo presente en el domicilio y el personal médico le diagnosticó policontusiones, pero fue asistido en el lugar sin necesidad de traslado.

La sospecha de un entregador y el botín

Tanto la víctima como su entorno familiar están convencidos de que el asalto no fue al voleo, sino que se trató de un hecho premeditado. Durante la golpiza, los intrusos le repetían al hombre que lo habían "vendido" y le exigían el dinero con insistencia.



El jubilado vincula esta información precisa con el cobro de una suma de dinero que había realizado aproximadamente dos meses antes del hecho, un dato que, según aseguró, no había compartido con ninguna persona.



La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía N° 1 de Ituzaingó. Fuentes judiciales indicaron que los efectivos de la DDI local trabajan para identificar a los delincuentes.