Deportivo Morón realizará pruebas de jugadores para reforzar sus juveniles

El Club Deportivo Morón quiere seguir pisando fuerte en sus divisiones formativas y, para ello, anunció la realización de una nueva captación de talentos. Con el objetivo de nutrir su cantera y darle una oportunidad a los jóvenes de la región que sueñan con llegar al fútbol profesional, el "Gallo" dispondrá de una nueva instancia para evaluar futuras promesas.



La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio a partir de las 9:00hs en las instalaciones del Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar). Es importante destacar que la convocatoria se encuentra dirigida estrictamente a chicos de las categorías 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.





Sin embargo, desde la coordinación del club hicieron especial hincapié en una serie de condiciones para poder participar de dicha prueba. Para optimizar el nivel de la evaluación, la institución informó que la prueba no será abierta para cualquier aspirante. Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:





Experiencia comprobable en AFA: Es obligatorio contar con experiencia previa en competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Es obligatorio contar con experiencia previa en competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Verificación oficial: El club verificará la trayectoria de cada chico a través del Sistema COMET, la plataforma oficial de registro de jugadores.

A tener en cuenta: indumentaria y recomendaciones





Un detalle no menor para quienes se presenten es la vestimenta. Desde el club aclararon que estará totalmente prohibido participar con indumentaria de otro club afiliado a la AFA. Es por esta razón que, para evitar malos entendidos, la recomendación oficial es asistir con ropa deportiva neutral.



Además, desde la institución han solicitado que cada jugador lleve su propia hidratación para sobrellevar la exigencia de la jornada de entrenamiento. No está de más recordar que las pruebas se desarrollarán al aire libre y que la misma se encuentra sujeta a las condiciones climáticas: en caso de mal tiempo o inconvenientes de fuerza mayor que impidan el normal desarrollo de la actividad, la jornada quedará suspendida.