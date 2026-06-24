Fijaron la fecha del juicio por el crimen de Diego Roda: la familia pide prisión perpetua

A casi diez años del trágico hecho, la Justicia le puso fecha al debate oral por el asesinato de Diego Roda, el comerciante de Ituzaingó baleado por la Policía. El proceso comenzará el próximo 2 de julio a las 9 de la mañana en los Tribunales de Morón y se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados.



La confirmación llega tras una larga espera y el reclamo inclaudicable de la familia. En diálogo con La Ciudad, María del Carmen Peche, madre de Diego, dejó en claro cuál es la exigencia para esta etapa decisiva: "Pedimos cadena perpetua, la pena máxima. Una década burlándose de todo, se creyó impune".



Consultada sobre cómo lograron sobrellevar la búsqueda de verdad durante casi diez años, María del Carmen confesó que fue un proceso sumamente difícil. "Sacamos fuerzas para llegar a esto y pedir que se haga justicia. Tenemos mucha fe en que el jurado va a ser justo y vamos a tener lo que tanto reclamamos", remarcó.



Además, destacó el acompañamiento de los vecinos y detalló que la verdulería ubicada en Brandsen 2498, que pertenecía a su hijo, permanece empapelada con cientos de carteles que recuerdan a Diego con amor y exigen perpetua para el agresor.

El crimen y la red de encubrimiento

La noche del 12 de septiembre de 2016, Diego Roda se encontraba a bordo de su VW Vento estacionado en Ituzaingó, acompañado por su esposa y su bebé de apenas 12 días de vida.



En ese momento, los policías Fernando Grané y Gerardo San Miguel perseguían un vehículo robado. Tras perder el rastro de los sospechosos, se cruzaron con el auto de Roda y, sin mediar palabra ni recibir agresión alguna, dispararon al menos cinco veces a corta distancia. El comerciante recibió cuatro impactos mortales y su esposa resultó herida, mientras que el recién nacido salió ileso.



San Miguel, el oficial que acompañaba a Grané, ya fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por disparar su arma de forma injustificada y por falsedad ideológica, aunque las pericias no lograron comprobar que sus proyectiles hayan impactado en la víctima.



En este nuevo debate oral, además de definirse la situación de Grané como autor material del homicidio, deberán rendir cuentas otros funcionarios policiales implicados en el operativo, entre ellos Sergio Barrientos, Maximiliano Duarte y el comisario Diego Carreira.



Por este mismo entramado de encubrimiento, a fines de 2024 la Justicia ya había condenado por falso testimonio y falsedad ideológica a un excomisario, dos exoficiales y dos civiles.