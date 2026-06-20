Se anunció un concurso de canto en Ituzaingó con importantes premios

La escena cultural y nocturna del oeste del Conurbano bonaerense continúa consolidándose como un faro de atracción para los talentos locales. En esta oportunidad, las miradas se posan sobre Ituzaingó, un municipio que históricamente ha cobijado a grandes artistas y que hoy vuelve a abrir sus puertas a la música con una propuesta imperdible. Se ha anunciado formalmente el lanzamiento de un gran concurso de canto que promete revolucionar la agenda del próximo mes, reuniendo a las mejores voces de la zona en una noche que combinará arte, adrenalina y reconocimientos de gran envergadura.





El escenario elegido para desplegar este certamen es El Coliseo, el espacio gastronómico y de entretenimiento ubicado en Barcala 450, en pleno corazón de Ituzaingó. Este evento tendrá lugar el próximo jueves 2 de julio, transformando la habitual noche de mitad de semana en una velada vibrante donde los aficionados y profesionales del canto podrán subirse a las tablas y demostrar todo su potencial ante el público.





La convocatoria está dirigida a todos aquellos que sientan la pasión por la música y se animen a dar el salto al escenario. "¿Tenés una gran voz? ¿Te animás a subir al escenario?", interpelan desde la organización, invitando a la comunidad a perder el miedo y aprovechar una oportunidad única de visibilización y recreación en un marco profesional. La iniciativa busca no solo fomentar la cultura local, sino también ofrecer un espacio de encuentro y dispersión para los amantes del arte rioplatense y las distintas expresiones musicales.

Uno de los mayores atractivos de este certamen reside en los importantes incentivos económicos y distinciones que se pondrán en juego. La organización ha estructurado una atractiva grilla de galardones para motivar a los intérpretes. El flamante ganador del primer premio se alzará con una suma de $300.000 en efectivo, mientras que quien obtenga el segundo puesto recibirá $150.000. Por su parte, el tercer premio consistirá en una cena para dos personas en las instalaciones del local, ideal para disfrutar de la destacada gastronomía de la casa. Un dato no menor y que añade un plus de transparencia y entusiasmo a la competencia es que todos los premios se entregarán en el acto, una vez finalizadas las evaluaciones.





Sin embargo, quienes deseen formar parte de esta experiencia deberán actuar con rapidez. La competencia estará rigurosamente limitada a un total de 20 participantes, lo que garantiza un desarrollo dinámico de las performances y una evaluación equitativa. Debido a que los cupos son estrictamente limitados, la organización ya ha habilitado los canales de comunicación para asegurar un lugar.



Los interesados en inscribirse deben enviar un mensaje por WhatsApp al número 11 3440-4588 para reservar su espacio en la que promete ser la noche más afinada del invierno en Ituzaingó.