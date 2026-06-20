Cayó una banda que robaba motos en el oeste: los descubrieron por sus posteos en redes sociales

Los posteos en redes sociales resultaron ser la pieza clave para que la Policía lograra desbaratar parte de una banda dedicada al robo a mano armada de motocicletas en la región. Tras una serie de allanamientos, dos jóvenes de 19 años fueron aprehendidos acusados de sustraer, acopiar y desguazar los vehículos.



La investigación, llevada adelante por la DDI Morón, comenzó tras la denuncia por el robo de una Honda Wave a mano armada.



Durante las tareas de ciberpatrullaje, los detectives lograron identificar el perfil de Instagram de uno de los sospechosos. En esa cuenta, el joven no solo exhibía motocicletas similares a la robada, sino que también posaba portando armas de fuego tipo pistola y realizaba publicaciones ofreciendo a la venta autopartes de motos.



A partir de estas imágenes digitales, los efectivos profundizaron las tareas de campo. El análisis de las imágenes aportó un dato clave: los investigadores confirmaron que el escenario donde se desarmaban las motos en las fotos coincidía con una vivienda utilizada como base operativa para el ocultamiento y desguace.



Con el respaldo de los registros fotográficos y las certificaciones domiciliarias, el Juzgado de Garantías N° 1 autorizó los allanamientos. Los operativos se concretaron el viernes 19 de junio en una vivienda de Merlo Norte, y en otra propiedad ubicada en el Barrio Satélite, en Moreno.



Como saldo de los procedimientos fueron aprehendidos un hombre y una mujer, ambos de 19 años. En poder de los acusados, la Policía secuestró una Honda Wave roja que tenía un pedido de captura activo por un robo agravado ocurrido en la jurisdicción de Ituzaingó, a cargo de la UFI N° 2 Descentralizada.



Durante los operativos también se incautó una Honda Tornado 250 con la numeración suprimida. Si bien ambos jóvenes seguirán siendo investigados por la UFI N° 1 de Morón por robo agravado y encubrimiento, la fiscalía aplicó el artículo 161 del Código Procesal Penal y dispuso su liberación, por no presentar antecedentes ni riesgo procesal.