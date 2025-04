Diego Roda: la familia del comerciante asesinado pide perpetua para el Policía que disparó

El próximo sábado 10 de mayo la familia de Diego Roda llevará adelante una manifestación para pedir justicia por el comerciante asesinado a manos del Policía Fernando Grané. Con el juicio por jurados suspendido, la familia exige perpetua para el policía.



La manifestación se realizará en la verdulería "El Económico", que era propiedad de Roda, ubicada en la calle Brandsen 2498. A partir de las 17 hs del próximo sábado 10 de mayo comenzará la convocatoria, abierta a toda la comunidad.



Lo que la familia de Diego Roda busca difundir es el pedido de una condena perpetua para Fernando Grané, el Policía que asesinó de cuatro disparos a Roda, hace más de 8 años, el 12 de septiembre de 2016.

Este pedido se da en el contexto de un juicio por jurados que se encuentra suspendido. Si bien estaba programado el inicio para este febrero, por múltiples cuestiones técnicas este debate se postergó y aún no tiene fecha de inicio.



En febrero, la Justicia dio lugar al pedido de juicio por jurados de la defensa de Grané. Esto implica que para que el imputado reciba la cadena perpetua, los doce jurados civiles deben coincidir en la condena.



La familia de Roda entiende que es importante mantener vigente el reclamo de "Justicia x Diego", exigiendo la perpetua para Grané.



Lo que ocurrió el día de la muerte de Roda fue reconstruido recién en 2022 por la UFI N°1 de Ituzaingó. En medio de una persecución a un Peugeot robado en Caseros, Grané y San Miguel perdieron el rastro y se cruzaron con un VW Vento estacionado en El Delta 2360. Sin mediar palabra ni recibir agresión, dispararon al menos cinco veces desde menos de tres metros. Roda recibió cuatro impactos y murió en el Instituto Médico Central; su esposa fue herida en el antebrazo y su bebé de 12 días resultó ileso.

Otros condenados

Gerardo San Miguel fue condenado a seis años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, por el disparo de arma de fuego agravado por tratarse de un funcionario policial en el ejercicio abusivo de su función y falsedad ideológica de documento público.



A pesar de haber disparado, la situación de San Miguel es diferente a la de Grané: no se comprobó que ningún disparo suyo haya herido a Roda.



En este proceso también serán juzgados otros funcionarios policiales como Sergio Fabián Barrientos, Maximiliano Duarte y el comisario Diego Carreira.



En septiembre del año pasado fueron condenados el ex comisario Daniel Pérez y los ex oficiales Maximiliano Ramos y Camina Pazos por falsedad ideológica de instrumento público y por falso testimonio. De esto último también fueron condenados los civiles Alejandro Salomón y Johana Vukman.