La AFA advirtió graves sanciones a San Lorenzo

El club podría enfrentar sanciones por desobedecer una orden de abstención en medio de una fuerte crisis interna.



El conflicto entre San Lorenzo y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que a través de un boletín oficial, se reveló la decisión del Tribunal de Ética de la AFA de trasladar el expediente contra el presidente azulgrana Marcelo Moretti al Tribunal de Disciplina, al considerar que el club pudo haber desobedecido una orden expresa de abstención.



Todo comenzó con el envío, por parte del Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo, del dictamen interno que propone sancionar a Moretti con la expulsión como socio, su destitución como presidente y la inhabilitación para ocupar cargos en el club.



Esta documentación fue remitida formalmente a la AFA el 16 de julio, en cumplimiento del pedido hecho por el ente rector.



Sin embargo, el Tribunal de la AFA considera que el club actuó fuera de los límites: recuerda que ya había ordenado abstenerse de avanzar en cualquier proceso disciplinario contra Moretti hasta que se resolviera la investigación en curso a nivel nacional.

San Lorenzo, por su parte, asegura que no incumplió ninguna norma. Según el presidente de su Tribunal de Ética, Leandro Chizzini, el dictamen final contra Moretti fue emitido y notificado el 14 de julio a las 19:40 horas, más de dos horas antes de que ingresara el requerimiento de la AFA, que llegó recién a las 21:54.



En una carta oficial compartida en redes sociales, Chizzini afirmó que el expediente fue iniciado en abril y que se respetó el artículo 18 del Código de Ética de la AFA, lo que legitima el accionar del club.



La crisis interna en el club suma así un nuevo frente externo. Mientras Moretti enfrenta una inminente votación que podría sellar su salida, la AFA advierte que no tolerará desafíos a su autoridad normativa.



La decisión final sobre el futuro del presidente cuervo no solo marcará el rumbo político del club, sino que también pondrá a prueba los límites del poder de la AFA sobre sus afiliados.