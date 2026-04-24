Salud para todos: El Hospital Posadas incorporó nuevas tecnologías para la atención cardíaca

Esta semana, el Hospital Posadas sumó a sus equipamientos habituales nuevas tecnologías para el tratamiento y la atención cardíaca, una medida que permitirá el diagnóstico y seguimiento de pacientes adultos y pediátricos.





Se trata de la instalación de nuevos electrocardiógrafos que fueron distribuidos en distintas áreas del espacio de salud, como el ala de Cirugía Cardiovascular Infantil, Cardiología Pediátrica, Terapia Intensiva Pediátrica y el sector de estudios cardiológicos.





Según los profesionales de la salud, estos instrumentos cardiológicos permiten obtener registros más precisos de la actividad eléctrica del corazón. Esto supone una gran mejora en la calidad de los diagnósticos, facilitando un monitoreo más eficiente de los pacientes.





Asimismo, a partir de la utilización de los nuevos electrocardiógrafos, los médicos y las médicas del Hospital Posadas podrán mejorar los tiempos de atención, agilizando los procesos y acompañando cada instancia del cuidado de los y las pacientes con mayor eficacia y eficiencia.





Cuidar el corazón es cuidar la vida

La instalación de los nuevos electrocardiógrafos es una medida que se complementa con una iniciativa realizada la semana pasada, que contempló la instalación de 15 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en distintos lugares estratégicos del Hospital Posadas.





Con el objetivo de ampliar la cobertura de las Áreas Cardioprotegidas del espacio de salud, también se instalaron desfibriladores en diversas áreas del predio institucional, como el Jardín de Infantes Arco Iris, la Casa Posadas y el Centro de Vacunación.





Asimismo, esta medida fue complementada con la ejecución de distintas capacitaciones en RCP y uso de DEA para los trabajadores y las trabajadoras del Hospital, una apuesta fuerte en salud y prevención.





Según las últimas estadísticas a nivel nacional, se estima que más de 40.000 personas en nuestro país sufren de un paro cardíaco súbito cada año.





Ante esta situación, la utilización de un desfibrilador, en conjunto con la práctica de la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dentro de los primeros 3 y/o 5 minutos del colapso, puede producir tasas de supervivencia de hasta el 70%.





En un contexto en el que la salud a nivel nacional se encuentra sufriendo un gran ajuste, medidas como estas contribuyen a la toma de conciencia de la importancia de invertir en el cuidado de los argentinos y las argentinas, priorizando la salud y el uso responsable de la tecnología por un bien común.