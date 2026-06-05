"Infancias sin celular": Llega el encuentro de reflexión a Hurlingham

Este viernes 5 y sábado 6 de junio el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396) de Hurlingham se convertirá en la sede de dos jornadas dedicadas a la reflexión sobre el uso de las pantallas en las infancias y adolescencias.





Se trata del encuentro titulado "Infancias Sin Celular: Jornadas de intercambio en la era digital", una actividad organizada por el Municipio de Hurlingham con el objetivo de reflexionar y brindar herramientas a familias y educadores.





Las jornadas serán abiertas a la comunidad y contarán con diversas conferencias, talleres, exposiciones de editoriales y distintas actividades para pensar en conjunto cómo afrontar estos nuevos desafíos que traen las tecnologías y su uso en la vida cotidiana.





Conocé el cronograma completo de actividades

Durante este viernes y sábado, el Municipio de Hurlingham organizó dos jornadas completas dedicadas al abordaje de las nuevas tecnologías en las infancias y adolescencias, invitando a paneles de expertos a disertar para abrir el debate a la comunidad.





En el encuentro del viernes 5 de junio, el foco estará puesto en el rol de la escuela, los riesgos en las redes y las estrategias de crianza para los niveles inicial y primario.





09:00 HS | Panel de apertura: La escuela frente al desafío digital (Auditorio).

| Panel de apertura: La escuela frente al desafío digital (Auditorio). 09:30 HS | Grooming: Riesgos en el ecosistema digital en niños y adolescentes. Charla a cargo de Claudio Marcelo Oviedo (Auditorio).

| Grooming: Riesgos en el ecosistema digital en niños y adolescentes. Charla a cargo de Claudio Marcelo Oviedo (Auditorio). 10:15 HS | ¿Es posible pensar una adolescencia sin celular en la escuela?

| ¿Es posible pensar una adolescencia sin celular en la escuela? Intercambio de experiencias estudiantiles a cargo del Equipo Distrital de infancia y adolescencia y el programa Conciencia Digital (Sala de talleres).

(Sala de talleres). Intercambio de experiencias en la gestión educativa pública y privada del distrito (Auditorio).

(Auditorio). 13:00 HS | Jardines saludables. Rutinas saludables sin pantallas en el nivel inicial (Auditorio).

| Jardines saludables. Rutinas saludables sin pantallas en el nivel inicial (Auditorio). 14:00 HS | Crianza, tecnología y acuerdos familiares. Estrategias en el nivel primario (Auditorio).

| Crianza, tecnología y acuerdos familiares. Estrategias en el nivel primario (Auditorio). 14:00 HS | Huella digital positiva. Taller a cargo de Chicos.net (Sala de talleres).

| Huella digital positiva. Taller a cargo de Chicos.net (Sala de talleres). 16:00 HS | Lenguaje y alfabetización: ¿cómo promover el aprendizaje en tiempos de tecnología? Charla a cargo de Juan Moris (Auditorio).

| Lenguaje y alfabetización: ¿cómo promover el aprendizaje en tiempos de tecnología? Charla a cargo de Juan Moris (Auditorio). 17:30 HS | Presentación del libro «Cuidar la infancia en la era digital», a cargo de Lucia Fainbom (Auditorio).





Mientras tanto, el segundo día del evento, durante todo el sábado 6 de junio se centrará la atención en el bienestar familiar, la salud mental, el juego analógico y las nuevas perspectivas pedagógicas y sociológicas.





09:00 HS | Ciudadanía Digital: Cultura Digital y Participación, un enfoque desde el aula. A cargo de Daniel Rojas y Karina Viscarra (Formadores del CIIE) (Hall).

| Ciudadanía Digital: Cultura Digital y Participación, un enfoque desde el aula. A cargo de Daniel Rojas y Karina Viscarra (Formadores del CIIE) (Hall). 10:30 HS | Juegos matemáticos para compartir momentos sin pantalla. A cargo de María Emilia Quaranta (Hall).

| Juegos matemáticos para compartir momentos sin pantalla. A cargo de María Emilia Quaranta (Hall). 12:00 HS | Todo lo que podemos hacer cuando no hay pantallas. A cargo de María Laura Odero (Hall).

| Todo lo que podemos hacer cuando no hay pantallas. A cargo de María Laura Odero (Hall). 13:00 HS | Vivir online: Riesgos, oportunidades y bienestar digital en familia. A cargo de Eleonora Fernández – Chicos.net (Hall).

| Vivir online: Riesgos, oportunidades y bienestar digital en familia. A cargo de Eleonora Fernández – Chicos.net (Hall). 14:00 HS | Consumos digitales en la adolescencia. Alcances e impactos en la salud mental. A cargo de Damián Supply (Hall).

| Consumos digitales en la adolescencia. Alcances e impactos en la salud mental. A cargo de Damián Supply (Hall). 15:00 HS | Pantallas, infancias y lectura: desafíos actuales. A cargo de Jesica Farías y Nadia Fink – compiladoras de Editorial Chirimbote (Hall).

| Pantallas, infancias y lectura: desafíos actuales. A cargo de Jesica Farías y Nadia Fink – compiladoras de Editorial Chirimbote (Hall). 16:00 HS | La muerte del padre y la nueva autoridad docente. A cargo de Emilio Tenti Fanfani (Auditorio).

| La muerte del padre y la nueva autoridad docente. A cargo de Emilio Tenti Fanfani (Auditorio). 17:00 HS | Adolescencia y lazo social en el mundo digital. Perspectivas desde el psicoanálisis. A cargo de Juan Mitre (Hall).

| Adolescencia y lazo social en el mundo digital. Perspectivas desde el psicoanálisis. A cargo de Juan Mitre (Hall). 17:45 HS | Presentación del libro «Cuentos para trabajar en el aula», a cargo de Juan Solá, Dolores Reyes y Natalia Bericat (Auditorio).





La participación en las actividades del encuentro "Infancias Sin Celular: Jornadas de intercambio en la era digital" de este viernes 5 y sábado 6 de junio en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396) de Hurlingham es abierta a la comunidad.