El "Búfalo" se fue del Verde

Tras la derrota ante Dock Sud por 3 a 0, Guillermo Szeszurak presentó la renuncia en Ituzaingó. En las próximas horas, se sabrá quien será el nuevo DT en el Verde.



El plantel ituzainguense atraviesa un mal momento en el Campeonato de la Primera B Metropolitana, donde todavía no consiguió la victoria, y en la mañana de hoy, se conoció una noticia importante.



Guillermo Szeszurak, de mutuo acuerdo, dejó de ser el entrenador en el León, luego de la caída de ayer ante el "Docke" por 3 a 0.



Cabe destacar que el "Búfalo" desde su llegada al club, dirigió siete partidos al León, con cuatro derrotas y tres empates.

De esta manera, la Comisión Directiva de Ituzaingó tendrá la necesidad de buscar otro entrenador para asumir en el banco del León, antes del encuentro que será ante Excursionistas, el sábado a las 15:30 hs, en el Estadio Carlos Sacaan.