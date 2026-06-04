Un jugador de la Selección Argentina podría jugar el Mundial

El cuerpo técnico de la Selección Argentina evalúa utilizar la lista de emergencia de la FIFA ante la seguidilla de complicaciones físicas que afectan a varios titulares del plantel. En esta nota, te contamos que jugador se podría sumar a la Copa del Mundo.



Emiliano Buendía tuvo que retrasar sus vacaciones tras un pedido del cuerpo técnico de la Selección Argentina, ya que tiene chances de ser convocado de urgencia para disputar el Mundial 2026.



La realidad indica que Lionel Scaloni está bastante preocupado por el estado físico de algunos de los futbolistas, y que podría haber modificaciones, ya que no arriesgará a nadie pensando siempre en lo mejor para Argentina con la ilusión de volver a ser bicampeón del mundo.



Cabe destacar que la Selección Albiceleste, sigue de cerca la evolución física de Nicolás Paz a pocos días del arranque de la Copa del Mundo, por eso el DT ya activó el plan alternativo de Emiliano Buendía.



Buendía, compañero de Emiliano Martínez en el Aston Villa, que viene de ser campeón de la Europa League, estaba en la lista preliminar de 55 futbolistas tras haber hecho una gran temporada en la Premier League de Inglaterra. En total, el marplatense disputó 54 partidos, anotó 11 goles y registró nueve asistencias.

La principal preocupación pasa por Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda producto de una leve lesión ósea y actualmente realiza un tratamiento especial para llegar en condiciones al debut ante Argelia, el próximo martes 16 de junio.



Si bien el mediocampista de Como, equipo italiano, todavía siente dolor y no participará de los amistosos frente a Honduras e Islandia, en la "Albiceleste" descartan por ahora una situación alarmante.



La intención es que pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales tras el primer encuentro preparatorio y consideran que llegará en condiciones para disputar la Copa del Mundo.



De todos modos, ante la exigencia del torneo y el escaso margen de error, Scaloni y su cuerpo técnico analizan diariamente el estado físico de todos los convocados.



Por esa razón, Buendía permanece en alerta como una de las principales alternativas si fuera necesario realizar una modificación de último momento.