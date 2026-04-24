Villa Udaondo: trepó una reja en ojotas y se llevó la bicicleta de una vecina

Un joven delincuente, que vestía llamativas ojotas rosas, trepó una reja para robar una bicicleta en una vivienda de Villa Udaondo. El hecho, que ocurrió minutos después de las 20 horas, quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio ubicado en la calle Ollantay al 1100, en la intersección con El Zonda.



En las imágenes del martes 22 de abril se observa cómo el asaltante se aproxima a la reja de hierro y, tras analizar el entorno por unos segundos, logra trepar hacia el interior del garaje delantero con gran agilidad.



Una vez adentro, se dirigió al lateral de la propiedad y reapareció cargando sobre sus hombros una bicicleta de montaña marca Limit Racing, rodado 29.

La maniobra continuó con la aparición de un cómplice a bordo de una motocicleta. Con un esfuerzo coordinado, el ladrón levantó el rodado por encima de la reja para entregárselo al motociclista. Inmediatamente después, el autor del ingreso volvió a la calle y ambos escaparon a toda velocidad con el botín.



La víctima del robo no se encontraba en la vivienda al momento del hecho y se enteró de lo sucedido al revisar las grabaciones. El impacto del robo es doble: no solo se trataba de su medio de transporte diario para trasladarse a su trabajo, sino que además todavía le restaba pagar tres cuotas del valor total.



Ante la pérdida de su principal herramienta de trabajo, la joven solicita la colaboración de los vecinos de la zona para intentar recuperar el rodado. Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la bicicleta o la encuentren publicada en sitios de venta online, pueden comunicarse directamente al número 1136569133.