Ituzaingó: lo mejor del Mercado Bonaerense llega a la Plaza Libertador

Esta propuesta, tan esperada y aprovechada por los vecinos y las vecinas, volverá a desarrollarse dentro del partido de Ituzaingó. Este martes 14 de julio, en las inmediaciones de la Plaza Libertador (Vilela y Herzt), las familias ituzainguenses podrán realizar sus compras -de panificados, lácteos, carnes y productos de elaboración artesanal- y al mismo tiempo cuidar el bolsillo.



El programa Mercados Bonaerenses no es una novedad en el conurbano, pero su relevancia no para de crecer. Puesto en marcha a mediados de 2020, esta iniciativa busca abordar un tema que hoy es eje de intensas discusiones que giran en torno a la producción de los alimentos y el acceso de la población a los mismos.

Resulta interesante comprender que dicha política provincial no solo apunta a garantizar el acceso a alimentos a precios económicos, sino que su apuesta va mucho más allá: generar conciencia en la comunidad sobre lo que se consume a diario en los hogares. A su vez, la mismo propone revalorizar el arduo trabajo que realizan los productores locales y regionales en todo el territorio bonaerense.



Ituzaingó es uno de los distritos donde esta dinámica ha pisado más fuerte. De hecho, el municipio cuenta también con uno de los tantos Mercados Fijos que existen en toda la provincia de Buenos Aires. Es así como, a través del Mercado Fijo y de las ferias itinerantes, esta política provincial logra democratizar aún más el acceso a los alimentos, llevando los mostradores directamente a las plazas de los distintos barrios.



La jornada de este martes 14 de julio comenzará a partir de las 9:30 y se extenderá hasta las 13:30hs. Vale la pena remarcar que allí se podrá acceder a carnes, frutas, verduras, lácteos, panificados y productos de elaboración artesanal a precios justos, aplicando el 40% de descuento pagando con Cuenta DNI.