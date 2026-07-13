Ituzaingó: operativo en los barrios para la inscripción en la garrafa social

El Gobierno Municipal informa que llevará adelante operativos territoriales para que los vecinos y vecinas que no cuentan con acceso a la red de gas natural, puedan registrarse en el nuevo subsidio de la garrafa. Además, quienes no hayan tramitado la actualización de los subsidios energéticos focalizados (agua, gas y luz), podrán hacerlo en dichas jornadas.



En temporada invernal el beneficio contempla un reintegro de hasta dos garrafas de 10 kg por mes, por un monto de $9.593, cada una. Ese reintegro se realiza en el momento, abonando con las billeteras virtuales BNA+ y MODO.



Los requisitos para acceder a este beneficio son: los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas totales; y ningún integrante del hogar debe poseer vehículos con menos de tres años de antigüedad ni ser titular de tres o más inmuebles. Tener en cuenta que los anteriores requisitos de ingresos no aplican si en la vivienda reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un veterano de Malvinas, o algún integrante cuenta con certificado del ReNaBaP.

Cronograma de operativos