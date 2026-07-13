Ituzaingó: operativo en los barrios para la inscripción en la garrafa social
Diario La Ciudad
En temporada invernal el beneficio contempla un reintegro de hasta dos garrafas de 10 kg por mes, por un monto de $9.593, cada una. Ese reintegro se realiza en el momento, abonando con las billeteras virtuales BNA+ y MODO.
El Gobierno Municipal informa que llevará adelante operativos territoriales para que los vecinos y vecinas que no cuentan con acceso a la red de gas natural, puedan registrarse en el nuevo subsidio de la garrafa. Además, quienes no hayan tramitado la actualización de los subsidios energéticos focalizados (agua, gas y luz), podrán hacerlo en dichas jornadas.
En temporada invernal el beneficio contempla un reintegro de hasta dos garrafas de 10 kg por mes, por un monto de $9.593, cada una. Ese reintegro se realiza en el momento, abonando con las billeteras virtuales BNA+ y MODO.
Los requisitos para acceder a este beneficio son: los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas totales; y ningún integrante del hogar debe poseer vehículos con menos de tres años de antigüedad ni ser titular de tres o más inmuebles. Tener en cuenta que los anteriores requisitos de ingresos no aplican si en la vivienda reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un veterano de Malvinas, o algún integrante cuenta con certificado del ReNaBaP.
Cronograma de operativos
- Martes 14/7,15 hs - Miguel del Camino 4152.
Jueves 16/7,10 hs. - Centro de Desarrollo Social San Antonio (Olivera 2160)
Jueves 16/7,15 hs.- Tel Aviv 2710
Viernes 17/7, 10 hs - Udaondo 1046
Lunes 20/07,10 hs - Sociedad de fomento Iparraguirre (Fader 2250)
Viernes 24/07, 11 hs - Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo (Alsina 4345)
Jueves 30/07,15 hs - Los Ranqueles 2510
(+) Más información: personalmente, en la oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor, ubicada en el 2do piso de la Galería Centenario (Peatonal Eva Perón) frente al Palacio Municipal, enviando un correo electrónico a defconsumidor@miituzaingo.gob.ar, o llamando al 2120-1873/74/75, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.