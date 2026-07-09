El Jardín Botánico del INTA-Castelar abre sus puertas en las vacaciones de invierno

Para los vecinos del oeste que buscan escapar del cemento y conectar con la naturaleza sin alejarse de casa, el Jardín Botánico "Arturo E. Ragonese" se presenta como el refugio perfecto para estas vacaciones de invierno. Este espacio de casi 27 hectáreas, que funciona bajo la órbita del INTA-Castelar, anunció una atractiva agenda de actividades al aire libre pensada tanto para el entretenimiento de los más chicos como para la formación productiva de los adultos.



Fundado en el año 1947 por el ingeniero agrónomo que hoy le da su nombre, este lugar no es solo un parque: es un centro científico y de preservación que resguarda más de 1.700 especies vegetales. Su inmenso valor ecológico lo posiciona como uno de los tres jardines botánicos más importantes del país y un verdadero pulmón que diariamente protege la biodiversidad de la zona oeste.

Dos semanas y múltiples propuestas para aprovechar durante el receso invernal





La organización del INTA-Castelar ha diseñado un cronograma dividido en dos grandes ejes temáticos. Durante la primera semana, las actividades tendrán una fuerte impronta artística y educativa, buscando que los más chicos conecten de forma directa y lúdica con la flora local.





Por su parte, el foco de la segunda semana estará puesto en la sustentabilidad hogareña y el disfrute recreativo. Las jornadas sumarán capacitaciones especializadas en plantas nativas y la esperada llegada de una feria de emprendedores, que incluirá puestos gastronómicos ideales para compartir un día perfecto bajo el sol de invierno.



Desde la organización aclaran que, para participar talleres y las visitas guiadas, los vecinos deberán realizar una inscripción previa y obligatoria a través de formularios digitales dispuestos para cada actividad. A continuación te detallamos la grilla completa:





Martes 21 de julio de 10:30 a 12:30hs | Taller de Cerámica, Arte y Naturaleza "Tesoros del Jardín":





Una propuesta creativa diseñada especialmente para que los chicos descubran los secretos del Jardín Botánico a través de la expresión artística. Requiere de inscripción previa a través de Google Forms.





Miércoles 22 y viernes 24 de julio de 10:00 a 12:30hs | Visitas guiadas por el Jardín Botánico:







Un recorrido completo guiado por especialistas para conocer en detalle la diversidad de especies chaqueñas, pampeanas y misioneras, la historia fundacional y los rincones ocultos del predio. Requiere de inscripción previa a través de Google Forms.





Jueves 23 de julio de 10:00 a 16:00hs | Taller de plantas aromáticas y aceites esenciales





Un encuentro teórico-práctico intensivo a cargo del Técnico Químico Miguel Juárez, enfocado íntegramente en la extracción y el uso de esencias naturales. Requiere de inscripción previa a través de Google Forms.





Viernes 24 de julio de 10:00 a 15:oohs | Feria de plantas, artesanías y moda ecológica





Una jornada comunitaria al aire libre que integra stands gastronómicos, indumentaria ecológica, artesanías y viveros locales en un ambiente 100% natural. No requiere de inscripción previa.





Martes 28 y jueves 30 de julio de 14:00 a 15:30hs | Visitas guiadas por el Jardín Botánico





Recorridos vespertinos orientados al público general para explorar las colecciones botánicas vivas de la reserva, aprovechando la iluminación natural de la tarde. Requiere de inscripción previa a través de Google Forms.





Miércoles 29 de julio de 13:00 a 15:30hs | Taller "Redescubriendo las Nativas: Jardinería con diversidad"





Una capacitación dictada por el Técnico en Producción Vegetal Orgánica, Adrián Celli. Se presenta como una propuesta ideal para aprender el valor ecológico de las especies nativas y cómo incorporarlas fácilmente en el diseño de jardines sustentables en casa. Requiere de inscripción previa a través de Google Forms.