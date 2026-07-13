Devastador incendio en Castelar dejó a tres familias en la calle y a un hombre en estado grave

Un devastador incendio ocurrido durante la madrugada del viernes en Castelar sur redujo a cenizas las viviendas de tres familias en un mismo terreno. El trágico episodio dejó daños materiales totales y a un hombre de 46 años internado en grave estado. Las víctimas y los vecinos organizan una red de contención para salir adelante.

"En 10 minutos se me dio vuelta la vida"

El dramático episodio se desató cerca de las 3 de la mañana del viernes. Elian Atiel Insaurralde, un joven de 22 años, era el único de la familia que se encontraba despierto jugando en la computadora cuando de repente se cortó la luz.



Según su relato, el fuego se originó en la vivienda del fondo del terreno, perteneciente a su tío, y rápidamente se propagó hacia la casa principal a través de las cañerías de agua.



"Comenzó por el comedor, no quedó nada. Luego se extendió hacia mi habitación, que era mi estudio de grabación. Yo soy músico, me lo vengo armando desde los 14 años y tenía de todo ahí; ahora mi pieza es carbón prácticamente", relató Elian, visiblemente afectado. En esa casa viven Elian, su hermana de 12 años, su madre de 46 años, quien tiene una discapacidad, y su padre.

Un rescate desesperado y el traslado al hospital

En medio del caos provocado por las llamas, Elian notó la ausencia de su tío. Al ir a buscarlo, comprobó que el hombre había quedado atrapado dentro de su vivienda, por lo que el joven debió derribar la puerta a patadas para lograr rescatarlo.



Ante el estado crítico en el que se encontraba su tío, la propia familia decidió subirlo a un vehículo particular y trasladarlo de inmediato para que recibiera asistencia médica.



Actualmente, el hombre de 46 años permanece intubado en el Hospital de Morón producto de la severa inhalación de humo. Su cuadro clínico es delicado y, según relataron los allegados, la posibilidad de derivarlo a otro centro médico se vio demorada por trabas administrativas, ya que la obra social solicitaba documentación que se consumió durante el incendio.

Solidaridad vecinal y el pedido de ayuda

Frente a la devastación, la red vecinal actuó con gran rapidez. A través de grupos barriales, lograron acercar donaciones para asistir a las familias, e incluso brindarles alojamiento transitorio.



"Mi familia es re laburante, perdimos la casa que venimos construyendo hace 26 años en cuestión de 10 minutos. Nos fuimos con lo puesto", lamentó el joven músico.

Cómo colaborar

Las familias apelan a la solidaridad para poder reconstruir sus vidas, ya que todo sirve: ropa, alimentos, muebles o pequeños electrodomésticos. Quienes deseen acercar donaciones pueden dirigirse a la calle Maestra Gachet 3752 (entre Lacarra y Guastavino), donde los damnificados y sus vecinos organizan guardias para recepcionar la ayuda.



Para aportes económicos destinados a la compra de comida y materiales para un nuevo techo, se encuentra habilitado el alias de Mercado Pago karinainsumos (a nombre de Karina Noemí Bazán).