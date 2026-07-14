Campaña de vacunación antirrábica: Continúa en Morón el operativo gratuito para las mascotas

Desde el martes 14 hasta el viernes 17 de julio, los vecinos y las vecinas de Morón podrán vacunar contra la rabia a sus mascotas de forma gratuita, gracias a un operativo llevado adelante por el Municipio de Morón.





Según informaron las autoridades locales, la iniciativa tendrá lugar en la UGC Nº1, ubicada en Independencia al 84, en el rango horario de 9 a 13 horas. Además, la atención se realizará sin necesidad de sacar turno previo.





Asimismo, el gobierno moronense destacó que las jornadas de vacunación antirrábica gratuita están destinadas a perros y gatos mayores a tres meses, con el objetivo de cuidar a la comunidad y sus mascotas.





Una enfermedad con alta tasa de mortalidad en humanos y animales

Según el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, la rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia, como perros y gatos.





Ante una mordedura o cualquier accidente potencialmente rábico, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la evaluación correspondiente.





Para proteger a tu familia y tu mascota de la rabia, podés acudir a la UGC Nº1 de Morón desde el 14 hasta el 17 de julio de 9 a 13 para vacunar a tus perros y/o gatos de forma totalmente gratuita.