Otro golpe al bolsillo: Conocé los nuevos aumentos del mes de julio en los distintos servicios

A partir del mes de julio, los diversos servicios sufrirán un incremento en sus tarifas, afectando una vez más la economía de las familias argentinas, en un contexto de precarización laboral y ajuste.





Se trata de los servicios de luz, agua, gas, transporte, medicina prepaga, colegios privados y alquileres, que aumentarán sus costos tomando como referencia la inflación de mayo, que fue de un 2,1%.





En primera instancia, en lo que refiere a la luz, las distribuidoras Edenor y Edesur informaron que aplicarán un ajuste promedio del 1,5%. Mientras que AySA pondrá en marcha una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de los partidos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.





En lo que respecta al costo del gas, a pesar de que aún no hay una información clara publicada en el Boletín Oficial, se estima un aumento promedio del 2,81% que impactará a nivel nacional.





Por otra parte, en cuanto al transporte, se espera un aumento del costo del boleto que llegará a partir del 15 de julio: El boleto mínimo de las 104 líneas de colectivos del AMBA pasará de $728,28 a $742,81. Además, ese mismo día, el pasaje mínimo de tren aumentará de $350 a $380.





Asimismo, las empresas de medicina prepara estiman aumentos del 2,1%; mientras que los colegios privados aumentarían en un porcentaje que rondará un 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.





Por último, el impacto de las actualizaciones en los alquileres variará según el tipo de contrato vigente: En cuanto a los contratos regulados (alcanzados por la ley anterior), éstos sufrirán una actualización anual del 31,54%, determinada por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.





Mientras que los contratos desregulados actuales, para los acuerdos que indexan por inflación, las subas trimestrales serán del 8,1% y las semestrales del 16,7%.