Ituzaingó: se llevaron 6 millones de pesos tras una violenta entradera

Una violenta entradera tuvo lugar este miércoles al mediodía en una vivienda de Mansilla y Santa Rosa, en Ituzaingó. Una banda de cuatro delincuentes ingresó a una casa y, tras golpear al propietario, se robaron una caja de seguridad.

El ingreso y la agresión al propietario

Los ladrones forzaron el acceso principal, presuntamente utilizando un destornillador. Una vez en el interior, los delincuentes interceptaron al dueño de casa, un hombre de 45 años, y a una empleada doméstica.



Durante el desarrollo del asalto, se produjo un forcejeo en el cual el propietario fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma, por el cual debió ser asistido por personal médico de una ambulancia que acudió al lugar, donde le realizaron dos puntos de sutura por una herida en el cuero cabelludo.

El botín y la ruta de escape

Los malvivientes lograron robarse una caja de seguridad. De acuerdo a las precisiones recolectadas por los investigadores, contenía aproximadamente 6 millones de pesos en efectivo, una serie de cheques y diversos objetos de valor.



Una vez obtenido el botín, los cuatro hombres abandonaron la propiedad y abordaron un Fiat Cronos de color negro que los esperaba en las inmediaciones. Testigos del hecho indicaron que el vehículo emprendió la fuga con sentido hacia el centro del distrito.

Peritajes y tareas de inteligencia

En el domicilio trabajaron efectivos de diversas áreas de la Policía. Peritos de la Científica realizaron el levantamiento de huellas en los puntos de contacto identificados para intentar establecer la identidad de los autores.



Actualmente, la UFI N°2 de Ituzaingó analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el trayecto exacto que realizó el Fiat Cronos antes y después del golpe, con el fin de determinar si existió una zona de apoyo o si la banda provenía de otro distrito.